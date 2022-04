Ismét lesz NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-Mezőfalva, Magyarország legnagyobb szántóföldi kiállítását június 1-jén és 2-án tartják meg a Fejér megyei Mezőfalván - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.



A szántóföldi szakmai rendezvényt 42 hektáron rendezik meg a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (Megfosz) közreműködésével. Az idei rendezvény az innovációra összpontosít, bemutatják a legújabb nemesítési eredményeket, a legígéretesebb hibrideket, a legkorszerűbb munkaeszközöket.

A látogatók működés közben tekinthetik meg - akár ki is próbálhatják - az újdonságokat az álló- és mozgógépes szabadtéri kiállításon. Belföldön egyedülálló, hogy mezőgazdasági gépek szántóföldi környezetben mutatkozhatnak be - jelezték a közleményben.



A 2017 óta évente megrendezett NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-Mezőfalva évről évre tízezreket fogad, csak 2020-ban kellett visszamondani a járvány miatt. A rendezvény az idén is ingyenes lesz, a szervezők sok fiatal látogatóra számítanak - olvasható a közleményben.

Borítókép: Kiásott talajszelvény rétegeit nézik érdeklődők a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének III. NAK szántóföldi napok és agrárgépshow rendezvényén a Fejér megyei Mezőfalván 2019. május 23-án.