A kormány álláspontja szerint a magyar emberek pénzügyi tudatosságának növelése nemzeti érdek, a számok alapján jó irányba haladunk: 2010-óta háromszorosára, 19 ezer milliárdról 60 ezer milliárd forintra nőttek a családok megtakarításai – mondta a Pénzügyminisztérium (PM) pénzügyekért felelős államtitkára az idei, immár 8. pénzügyi és vállalkozói témahét megnyitóján hétfőn.

Gion Gábor kiemelte, hogy a pénzügyi tudatosságban is sikerült az országnak előre lépni, ahogy a legtöbb területen. Nagy hátrányból indultunk – folytatta –, 2010-előtt még nem volt kormányzati cél a családok pénzügyi tudatosságának erősítése, sőt, a devizahitelezés elhibázott népszerűsítésével ennek az ellenkezője történt: „válságba taszítva családok százezreit”.

Pozitív eredménynek nevezte, hogy az OECD-felmérés szerint a felnőtt lakosság pénzügyi tervezése, rövid és hosszú távú megtakarítási hajlandósága alapján az 5. helyen áll az ország a részt vevő 26 ország között.

Fontosnak és örömtelinek nevezte, hogy Magyarországon évek óta elhivatott szakértők, intézmények dolgoznak azért, hogy a magyar emberek és a fiatalok jobban kezeljék pénzügyeiket. Hozzátette: garancia ez a szakmai közösség arra, hogy értékes, és a mindennapi életben jól használható információkat adjanak át.

Gion Gábor szerint azért is fontos, hogy az emberek minél szélesebb köréhez juttassák el a legfontosabb pénzügyi ismereteket, mert egyre több pénzügyi szolgáltatás és szolgáltató jelenik meg, például fintech cégek.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a háborús helyzet világgazdasági kockázatokat is jelent, „ami rajtunk kívül álló tény”. Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy az elmúlt évtized gazdasági eredményei stabilitást adnak a rendkívüli helyzetben is – húzta alá.

Hergár Eszter a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: a megnyitón végrehajtott érintőkártyás fizetési tranzakcióval jelképesen is elindult Magyarországon a nemzetközi PÉNZ7, a részt vevő 170 ország közül elsőként. Világszerte közel 30 millió diák fogja tanulni a következő hetekben az alapvető pénzügyi-gazdálkodási ismereteket. A magyar PÉNZ7 2017-ben csatlakozott az alapítvány kezdeményezésére a Global Money Week rendezvényeihez, azóta már háromszor kapott elismerést, az OECD Magyarországot is felkérte a jó gyakorlatának nemzetközi bemutatására. Ez egy újabb visszaigazolása, hogy jó úton haladnak – fogalmazott.

Hegedűs Éva, a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja felidézte: Magyarország 2015-ben alapítóként csatlakozott az European Money Week, Európa-szerte mintegy 30 országban egyidőben zajló kezdeményezéséhez. Fontosnak nevezte, hogy a pandémia alatt is az iskolákba személyesen eljutottak a vezető bankárok, tapasztalt közgazdászok tanórákat tartani. Az ezekhez készült tananyagok kimunkálásában a Pénziránytű Alapítvány nyújtott segítséget – mondta.

Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára arról tájékoztatott, hogy idén több mint ezer iskola 170 ezer diákja jelezte csatlakozását országszerte a programsorozathoz. Kedvezőnek nevezte, hogy a járvány lecsengésével még tovább nőhet az aktivitás a héten. A háború és az ezzel összefüggő globális intézkedések alapjaiban fogják átrajzolni az eddigi folyamatokat, ezért is fontosak a pénzügyi ismeretek a világban zajló történések megértéséhez – mondta.

Dobos Balázs, az ITM helyettes államtitkára szerint a PÉNZ7 abban is egyedi, hogy a pénzügyi mellett hozzájárul a vállalkozási ismeretek elmélyítéséhez is. Eddig 83 vállalkozó jelezte, hogy önkéntesként órát fog tartani. A PÉNZ7 a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó stratégia része, és kapcsolódik a 2030-ig szóló kkv-stratégia végrehajtásához a vállalkozói szemléletű oktatás fejlesztésével – mondta.

A PÉNZ7 együttműködő partnerei az Emmi projektvezetésével a PM, az ITM, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány, valamint a Junior Achievement Magyarország Alapítvány. A magyar PÉNZ7 március 7. és 11. között zajlik, alapelvként a tanórák kereskedelmi márka megjelenése nélkül valósulnak meg. A részletes program a www.penz7.hu oldalon található.

