Szőke sportolónővel melegedett össze

A Reddit nevű fórumon egy felhasználó tette közzé Szandi lakáshirdetését, mint bizonyítékot a szakításukra. Egy névtelen kommentelő rögtön rátromfolt: egy lesifotót osztott meg Dávidról, amint egy szőke hölggyel, intim közelségben összeérinti az orrát. Mint kiderült, mindez a székesfehérvári karácsonyi vásáron történt, s az „ismeretlen” szőke hölgy nem is ismeretlen: elismert sportoló, akiről azt is tudni, hogy egy nagy biztosítási cég tanácsadója. Ez közös pont lehet Dáviddal, aki maga is biztosítási ügynökként tevékenykedik – igaz, egy konkurens cégnél.

Comment

byu/Puzzleheaded_Army968 from discussion

intalk_hunfluencers

A Bors teljes cikke IDE KATTINTVA olvasható!