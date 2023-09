A legnagyobb rajongók még emlékezhetnek arra, amikor Tóth Gabi Palcsó Tamással alkotott egy párt.

A szerelmesek a Megasztár második évadában találkoztak és ott is jöttek össze, több mint egy évig voltak együtt.

Palcsó Tamás azóta tavaly Caramel musicaljében is feltűnt, most pedig új dalát mutatta be a Mokkában - a premiert az Origo szúrta ki.