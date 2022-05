Amit valószínűleg Azahriah is egy életre megtanult, most G.w.M, alias Varga Márk esetén is beigazolódott: ma már nincs olyan eset, amit ne rögzítene valaki a telefonjával, hogy aztán vírusként terjedhessen a neten a felvétel. A rapper május 20-án egy budapesti szórakozóhelyen lépett fel, ám a produkciója meglepően rövid ideig tartott, a főhős ugyanis két perc után faképnél hagyta a közönséget - írja az Index.

Hogy mi történt pontosan, azt a közönség soraiban telefonnal rögzítették a rajongók, akik közül az egyik a TikTokon tette közzé az általa készített felvételt. A videón az látszik, hogy amint elindul a dal, pár pillanat múlva G.w.M hátrarohan a dj-hez, és ráüvölt, hogy

állítsd le!

Ezt követően a közönség felé fordul, és közli:

ha jó lesz a technika, akkor visszajövünk. Egy nagy tapsot a technikusoknak! Bravó!

Az incidens után G.w.M. egyszerűen levonult a színpadról.