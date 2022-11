al-Rajjan, Ahmad bin Ali Stadion, 43 418 néző, v.: Abdulrahman al-Dzsasszim (katari)

gólszerzők: Weah (36.), illetve Bale (82., 11-esből)

sárga lap: Dest (11.), McKennie (13.), Ream (51.), Acosta (100.), illetve Bale (40.), Mepham (45+3.)



Egyesült Államok: Matt Turner - Antonee Robinson, Walker Zimmermann, Tim Ream, Sergino Dest (DeAndre Yedlin, 74.) - Weston McKennie (Brenden Aaronson, 66.), Tyler Adams, Yunus Musah (Kellyn Acosta, 74.) - Timothy Weah (Jordan Morris, 88.), Josh Sargent (Haji Wright, 74.), Christian Pulisic



Wales: Wayne Hennessey - Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies - Connor Roberts, Ethan Ampadu (Joe Morrell, 95.), Aaron Ramsey, Neco Williams (Brennan Johnson, 79.) - Harry Wilson (Sorba Thomas, 93.), Gareth Bale, Daniel James (Kieffer Moore, a szünetben)



I. félidő: 36. perc: Először hagyott rést védekezésén a walesi válogatott, Christian Pulisic kiváló passzával Timothy Weah lépett ki a védők vonalából, és jobb külsővel a kimozduló Wayne Hennessey mellett a bal alsó sarokba lőtt (1-0).



II. félidő: 80-82. perc: Gareth Bale fedezte rutinosan a labdát a 16-oson belül, Walker Zimmermann hátulról becsúszva felborította. A büntetőt a sértett nagy erővel, félmagasan a bal kapufa mellé lőtte, Matt Turner hozzáért a labdához, de védeni nem tudott (1-1).



Wales története második világbajnokságán, 64 esztendő elteltével játszott újra meccset: 1958-ban a magyar válogatottal kétszer is megmérkőzött nemzeti csapatuk, egy döntetlen mellett egyetlen eddigi sikerüket bezsebelve, utóbbin szerezték legutóbbi góljukat is. Ezúttal Gareth Bale vezetésével léptek pályára a következő vb társházigazdájának csapata ellen, és bár az amerikaiak az első percekben veszélyesebben játszottak, ezt követően mezőnyfölényük sokáig nem eredményezett újabb helyzeteket. Az első igazi lehetőséggel viszont élni tudtak: George Weah korábbi aranylabdás futballista, jelenlegi libériai köztársasági elnök fia, Timothy Weah volt eredményes.

A szünetről - részben csere hatására - támadóbb szellemben jött vissza a walesi együttes, nyíltabb és magasabb iramú lett a játék, a szigetországiak több nagy helyzetet is kidolgoztak. Noha az Egyesült Államok válogatottja előtt is adódtak gólszerzési esélyek, a hajrában az egyre fáradtabb walesiek a válogatott gólrekorderének, Gareth Bale-nek a büntetőjével egyenlítettek - a játék képe alapján megérdemelten. A kaotikus és hosszúra nyúlt ráadásban nem esett újabb találat, így Wales hosszú kihagyás után ismét döntetlent játszott vb-n, akárcsak az 1958-as torna három csoportmérkőzésén.