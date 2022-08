A teázás kedvező élettani hatását az Annals of Internal Medicine című folyóiratban hétfőn publikált tanulmány a szívbetegségek okozta halálozás esetében is megállapította, de a daganatos betegségek esetében az előny nem volt egyértelmű. Mint a kutatók írták: elképzelhető, hogy a résztvevők körében nem következett be annyi rákbetegség okozta halálozás, hogy kimutatható legyen a teázás kedvező hatása.