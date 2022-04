Megnyílt a 40. Construma nemzetközi építőipari szakkiállítás szerdán Budapesten, a Hungexpo vásárközpontban több mint 400 magyarországi és külföldi kiállító mutatja be termékeit, szolgáltatásait április 6. és 10. között. Gyutai Csaba építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos a rendezvény megnyitóján elmondta, jó állapotban van a magyar építésgazdaság. Az ágazatot a 2020-as visszaesés után 2021-ben gyors visszapattanás jellemezte.

Közölte, tavaly a kivitelezői szektor kibocsátása 5388 milliárd forint volt, ami a magyar GDP 6 százaléka, az alapanyag- és késztermékgyártó szektor kibocsátásával együtt az építésgazdaság az autóiparhoz hasonlóan már majdnem 11 százalékot képvisel a magyar gazdaságban.

Az eredmények azt mutatják, hogy a magyar építőipar továbbra is a magyar gazdaság húzóágazata lesz

– tette hozzá.

A kormánybiztos felidézte, a pandémia és az annak következtében megjelent alapanyaghiány miatt tavaly a kormány néhány terméknél export regisztrációt vezetett be, a cement, a kavics és a homok árát pedig befagyasztották. Utóbbiakról megjegyezte, hogy ezen intézkedés fenntartása továbbra is indokolt. A kormánybiztos kiemelte, 2022-ben a háború következtében fel kell készülni bizonyos alapanyagoknál, különösen a fém és az acél termékeknél a hiányra. Úgy vélte a problémára reagálva születnek majd kormányzati intézkedések, de a szektornak önmagának is meg kell találnia a szükséges forrásokat Európán belül és kívül is az ágazat további működése érdekében.

A magyar építésgazdaság import kitettsége 55-60 százalék, ezért a helyzet megváltoztatása érdekében Gyutai Csaba szerint beruházásokra van szükség az alapanyagiparban. Az építőipar előtt álló kihívások közül említette még a digitalizációt és a hatékonyság növelését is.

Ganczer Gábor, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében elmondta, új időszámítás kezdődik a Hungexpo és így a Construma életében is. A Hungexpo 55 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően újjászületett. Kiemelte, a Construma a régió legnagyobb építőipari seregszemléje volt és maradt a járvány és a háború dacára is. A rendezvény a szakmai bemutató mellett a lakásukat, a házukat felújító tízezrek ötletforrása is.

A megnyitót követően adták át a Construma díjakat. Idén ezt az elismerést az EU-Solar Zrt., a Grand Union Kft., a Leier Hungária Kft., a Mapei Kereskedelmi Kft., valamint a Masterplast Hungária Kft., és a Rotovill Kft., illetve a Szépítők Bemutatóterem Kft. vehette át.

A kiállítás a szakma és a nagyközönség számára is nyitott, az előbbieket elsősorban szerdától péntekig, az utóbbiakat szombaton és vasárnap várják.

Borítókép: MTI / Máthé Zoltán