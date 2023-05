A videójátékos teljesítményért a fejlett GPU Turbo X funkció felel, magasabb és stabilabb képfrissítéshez társítva alacsonyabb fogyasztást, kielégítve a játékosközösség igényeit a magasabb játékminőség és a zökkenőmentes élmény iránt. Az eszköz UFS 4.0 flash memóriával 4000Mbps-es tárolási sebességgel büszkélkedhet, ami 100%-ban többet nyújt, mint az UFS 3.1. Emellett a legújabb LPDDR5X dinamikus RAM (DRAM) alkalmazásával még gyorsabban érhetőek el az adatok a tárhelyből.

Magyarországra is érkezik a hajlítható Honor Magic Vs

A Magic Vs a vállalat első olyan csúcskategóriás hajlítható kijelzős telefonja, ami Kínán kívül is megjelenik – ráadásul Magyarországon is kapható lesz. Kimagasló formatervezéssel, kijelzővel és komoly teljesítménybeli fejlesztésekkel emeli új szintre kategóriáját.

Ez egy kifejezetten vékony és könnyed készülék: összecsukva csak 12,9mm, valamint 267g. Kompakt kialakítása ellenére 5000mAh-s akkumulátora van, ami a legnagyobb a 270g alatti, jelenleg megvásárolható okostelefonok közül.

Könnyed kialakításához forradalmian új gyártási módszere is hozzájárul, ugyanis egy darabban öntik ki az eszköz vázát, ezzel az előző generáció 92 alkotóelemét csupán 4-re csökkentve. Kitűnő tartóssággal büszkélkedhet a zsanér, ami 400 ezer összecsukást is kibír a TÜV Rheinland mérései alapján. Ez több mint 10 évnyi használatnak felel meg, ha naponta 100 összecsukást veszünk alapul.

A zsanér kifinomult struktúrájának köszönhetően rés nélkül csukható össze a telefon, és kinyitva szinte teljesen lapos a kijelzője – ilyet egyik versenytárs készüléke sem kínál jelenleg.

A Magic Vs felhasználóbarát 6,45”-es külső kijelzőt kínál 21:9-es, 90%-os képaránnyal. Kinyitva tabletszerű élményt nyújt egy extraszéles, 7,9”-es belső kijelzővel, lehetővé téve a könnyed multitaskolást és tartalomfogyasztást.

Profi szemkímélő megoldásaival hatékonyan csökkenti a szemek terhelését: ilyenek a dinamikus fénytompítás és a napszakhoz igazított fényerőszabályozás az 1920Hz-es PWM-tompítás kíséretében. Utóbbi a valaha elért legmagasabb frekvencia a jelenleg elérhető összecsukható okostelefonok között.

Lenyűgöző hármas kamerarendszerrel rendelkezik, ami egy 54MP-es IMX800-as fő, egy 50MP-es ultraszéles és makró fő, és egy 8MP-es, 3x-os optikai zoomra képes kamerából áll.

A készüléket a Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 mobil platformja hajtja, Turbo X motorjaival hosszabb akkumulátor-élettartamot és zökkenőmentesebb használatot kínál.

A készüléken a legújabb, Android 13-on alapuló Honor MagicOS 7.1 fut. A többeszközös együttműködést lehetővé tevő MagicRing vagy az intelligens szövegfelismerést kínáló Magic Text funkciókon túl ez a csúcskategóriás telefon lehetőséget biztosít arra is, hogy egyszerre több alkalmazást kezeljenek a felhasználók, illetve, hogy több ablakban intézzék dolgaikat egy appon belül: ezek a Smart Multi-window és az App Extender funkciók.

A Honor Magic5 Pro a Yettelnél két éves Yettel Prime Max+ előfizetéssel 309 990 Ft-ért előrendelhető mezőzöld színben, május elejétől pedig a Vodafone-nál is elérhető lesz. A készülék fekete és mezőzöld színekben 529 990 Ft-ért rendelhető elő az eMAG kínálatában – minden előrendeléshez jár ajándékba egy Honor Pad 8 tablet is. A Magic Vs júniusban várható, 699 990 Ft-os áron.