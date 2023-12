– Mikor kezdődött a kutyák iránti, talán fogalmazhatunk így rajongása?

– Gyermekkorom óta nagyon szeretem a kutyákat. Kilencéves lehettem, amikor kihisztiztem, hogy lehessen saját kutyám, a Rex felügyelő pedig életem kedvenc sorozata. Amikor a szegedi egyetemre kerültem és gyógypedagógusnak tanultam, gyakorlatom során találkoztam Mese kutyám „nagymamájával". Ott fogott meg a terápiás foglalkozás, és bár nyitott voltam a lovas terápia felé is, be kellett látnom, hogy a kutyákat könnyebb szállítani, és beilleszteni az intézményi foglalkozásokba. Elkezdtem ezzel a területtel is foglalkozni, és kis csapatunk 2020-ban szervezeti formában folytatta tevékenységét. Jelenleg 10 önkéntessel és 21 kutyával dolgozunk, nem csak Békés vármegyében, hanem Csongrád-Csanádban, illetve tagjaink ukrajnai menekültek lelki gondozásával is foglalkoznak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy minden önkéntesünk szakember, van köztünk orvos, pszichológus és gyógypedagógus.

– Néhány évvel ezelőtt a kiváló munkát végző békési Dr. Illyés Sándor Egymi-ben találkoztunk először. Már akkor is látható volt, hogy milyen nagy hatással vannak a gyerekekre a kutyás foglalkozások. Miben tudnak segíteni?

– Valóban nem csak segítő és terápiás kutyákat képzünk, hanem gyermekek, köztük sajátos nevelési igényű, súlyosan és halmozottan sérült gyermekeket is segítünk foglalkozásokkal, de érdekképviseleti tevékenységet is folytatunk, illetve egyéb nehézségekben ugyancsak igyekszünk támaszuk lenni más civil szervezetekkel összefogva. A kutyák olyan láthatatlan csodákra képesek, amelyekre mi emberek nem. A békési Dr. Ilyés Sándor Egymi-be már hat éve járunk, a gyerekek, fiatalok nagyon szeretik a kutyákat és golden retrievereink is otthon érzik magukat. Szépen tudnak együtt dolgozni. A kutyák segítik a gyerekek mozgásfejlődését, rehabilitációjukat, hozzátesznek ahhoz, hogy kihozzák a fiatalokat a sírós állapotukból. A közös munka már óvodában elkezdődik, a pedagógusok kiválóan beillesztették a foglalkozásokba a jelenlétüket.

A kutyák képzésük során rengeteg dolgot elsajátítanak, emiatt és empátiájuk miatt is pontosan tudják, hogy miként kell közelíteniük egy-egy gyermekhez.

– S történtek egészen más csodák is a kutyák és az Önök segítségével…

– A kutyáknak köszönhetően minden óvodás és iskolás könnyebben oldódik, nem csak a sajátos nevelésű gyerekek. Volt olyan gyermek, aki egy baleset okozta trauma miatt nem beszélt két éve, egy másik óvodás pedig otthon beszélt, az óvodában nem. A kutyák segítségével sikerült elérnünk, hogy mindketten megszólaljanak. Szeretném ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az óvodában tudatosan csoportos foglalkozást tartottunk, és a harmadik alkalom után a gyermek már verbálisan köszönt el golden retrieverünktől. A kutyák láthatatlan dolgokra képesek, a feltétel nélküli szeretetükhöz hozzákapcsolódik, hogy képzésük során rengeteg dolgot elsajátítanak, emiatt és empátiájuk miatt is pontosan tudják, hogy miként kell közelíteniük egy-egy gyermekhez.

– Korábbi beszélgetésünk során említette, hogy a kutyák is képesek kiégni. Hogyan lehet ezt ellensúlyozni?

– A szociális segítés az esetükben is nehéz feladat, éppen úgy, mint az embereknél. A kutyáink nem csak kollégák, hanem társak és családtagok is, mentális egészségükre pedig nagyon figyelnünk kell. Éppen ezért az aktív pihenésre kiemelt figyelmet fordítunk, nagyon szeretnek úszni, így amikor az időjárás megengedi, akkor ezzel sok időt töltünk, és a sport is fontos szerepet tölt be az életünkben.

– Mások számára is képeznek kutyákat. Mit érdemes tudni tevékenységük ezen a részéről?

– Személyi segítő kutyákat képzünk minimum egy évig olyanok számára, akiknek a mindennapi életükben szükségük van akár fizikailag, akár érzelmileg ilyen jellegű segítségre. Mi pedig abban is segítünk, ha esetleg nem engedik be az érintettet a boltba.

– Jelenleg is zajlik ilyen munkájuk?

– Lucky-t, a 13 hónapos golden retrievert egy ötödikes kerekesszékes kislánynak képezzük. Lucky segít majd az önálló közlekedésben, a gyógyszert is oda tudja vinni neki, képes a tárgyfelismerésre, liftet tud hívni, cipeli a kosarat, és a boltban a fizetésben is szerepet vállal.