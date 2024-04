Mezítláb sétált több, ünneplőbe öltözött diáklány is a minap Békéscsaba főterén, gondolom valamilyen ünnepségről jöttek, s nem bírták már a magassarkúban. Nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy olyan jó idő volt április elején, hogy ezt simán megtehették. Aminek persze mindannyian örülünk, hiszen végre talán végleg a szekrénybe kerülhet a télikabát, s ha így haladunk, lassan a pulóvertől is elbúcsúzhatunk. Mégsem normális ez, hiszen még csak április van: komoly aszályra figyelmeztet a meteorológia, attól tartok, lesz ennek az áprilisi nyárnak még böjtje. Jobb lenne, ha az időjárás visszatérne a normális kerékvágásba, s hagyjuk meg a mezítlábas főtéri sétát júniusra, akkor van annak ideje.