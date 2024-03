Idén a vártnál korábban beköszöntött a tavasz. Jó ideje már, hogy súrolja a 20 fokot a nappali hőmérséklet, mindezt szikrázó napsütéssel társulva, és az éjszakai fagyok is teljesen eltűntek. Örülnek ennek emberek, állatok és növények egyaránt. Jókat sétálunk, feltöltődünk D-vitaminnal, és már gyönyörködhetünk a tavaszi virágokban, így a nárciszokban és akár a jácintokban is. Mindezt már februárban megtehettük, és úgy tűnt, a telet tényleg idejekorán magunk mögött hagyhattuk, hiszen a március is „kiskabátos” idővel indult.

De most a feltöltődést jelentő tavasz tart néhány napnyi szünetet. Megérkeztek a frontok, a borult, esős és hűvös idő, sőt, talán még éjszakai fagy is lehet a lehűlésből. Az emberek és állatok behúzódtak, a növények pedig kevésbé pompáznak a szürke ég alatt. Az előrejelzést tekintve a közel 20 fok napokon belül visszatér, majd újra visszaesik a hőmérséklet, és ismét felmegy, ráadásul a száraz és a csapadékos idő is hasonlóan váltja egymást a hónap végéig.

Tiszta április. Pedig márciust írunk. Ami jól indult, tavasz volt. Hónapok óta vágyott időjárással, ami egy éjszaka alatt szeszélyesre váltott. Várunk vissza március, várunk vissza, tavasz, napsütés, 20 fok és kellemes séták. Búcsúznánk már legalább őszig a borult idő okozta fejfájástól, nyomott érzéstől, a hideg, nyirkos időtől. A csizmámat például én már szögre akasztottam, és eszem ágában sincs újra elővenni. Legalább novemberig...