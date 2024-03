Undorodnak a külföldiek ettől a hungarikumtól, öklendezve fanyalognak a magyarok kedvencétől, olvastam valahol internetes videókra hivatkozva. Kíváncsivá tett, mi lehet az. A szikvízre, vagyis a szódára gondoltam, szerintem is fröccsként – ami szintén hungarikum – fogyasztható leginkább. Erre fel a pálinka lett a hunyó. Biztosan van guggolós pálinka, mint ahogy ilyen bor is. Hogy mitől guggolósok? Akit egyszer ilyen rossz lőrével kínáltak meg, legközelebb guggolva megy el az ablak alatt, nehogy meglássák, és újra behívják egy stampedlire.

A Gyulai Pálinkafesztiválon sok külföldit láttam, de olyat nem, aki undorodva itta volna a jó magyar nedűt. Másrészt azt tanultam, hogy pálinkának és kolbásznak mindig lennie kell otthon, hogy ha bárki váratlanul toppan be, legyen mivel megkínálni. Külföldieket is többször meghívtunk a Csabai Kolbászfesztiválra, de nem azt tapasztaltam, hogy fanyalogtak volna a pálinkától. Sokkal inkább akkor, amikör kiürült az üveg. Szóval, el a kezekkel a pálinkáinktól!

Egy másik hungarikumunkat is többen bántják külföldön, de ezt nem az íze vagy az erőssége miatt, hanem azért, mert szerintük állatkínzásból származik. A hízott libamájról van szó. Rendszeresen hallani olyat, hogy több ország tiltja be, és végképp eltűnhet a világ étlapjairól. Erre is azt mondom, el a kezekkel ettől a finomságunktól!

A legnagyobb gond viszont az, hogy a pálinkánál az asszony is csatlakozott a fanyalgókhoz. Amikor vettem volna ki az üveget a szekrényből, egyből azt mondta: el a kezekkel a pálinkától!