A közélet, a kultúra, az oktatás, a gyógyítás, a civil szféra, a sport jeles képviselői ők, akik sok éve a hét embere rovat szereplői voltak. Majd olvasóink szavazhattak, ki legyen közülük az év embere. Nagyon sokáig nem sikerült Orosháza és térségéből a jelölteknek az elsőséget jelentő mennyiségű szavazatot begyűjteniük. Egyszer csak megtört a jég: dr. Alzubi Ali, Nagy Lászlóné Terike után most a nagyszénási Fődi Andrásné a győztes. Elismerés illeti mindannyiuk életpályáját, ezzel bizonyára egyetértenek velem. És természetesen a többiekről se feledkezzünk meg. Ők is figyelemreméltó teljesítményükkel, munkásságukkal teszik jobbá a világot. És a szavazóknak is jár a köszönet!