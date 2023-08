Sárgadinnye, uborka vagy sör terem itthon. Ugyanis csak dinnye- és uborkamaradékot meg pár sörösdobozt dobtam mellé a kukának a kertben. Valamelyik kivirágzott, tény, hogy szépen fejlődik. Szégyenszemre a csabai Szőlő utcában, ahol a neve szerint lassan már szüretelni kellene.

Ha sárgadinnye lesz belőle, odamegyek az egyik szomszédhoz, hogy a banánfája árnyékában ilyen csoda terem. Amennyiben citrommá fejlődik, átmegyek a másikhoz, hogy megerősítsem, mennyire jó a klíma a déligyümölcsöknek. Ha uborka, az asszonyra bízom. Ahogy Ferencz Rezső barátom mondta: biripöri, sósburg, ubsal, hófehér kenyér, nincs is ennél csodálatosabb. Tehát uborkasalátának jó lesz.

Vagy mégsem? A békéscsabai, jaminai Lehoczkiné Megyik Erika békéscsabai bemutatóján 39 fajta paradicsomot kóstolhattam. Némi kacsazsíros kenyér mellé. Még az utcai, elszáradt meggyfára is futtatott fel paradicsomot, napraforgószáron. Olyan projektet csinál Csabán, melynek keretében egy négyzetméteren akár 50 kiló paradicsom teremhet. Egy dolgot felkiáltójellel írtam a kis kockás füzetembe: a paradicsomnak egyesek a víz megvonásával okoznak stresszt. Még jó, hogy nem vagyok paradicsom, egyesek és vízhiányos. Így nem is nagyon stresszelek.

Ha viszont paradicsom lennék, csak Erika kertjében. Az sem zavarna, ha balkonládában vagy polikarbonát melegházban élnék, a lényeg, hogy mellettem lenne 38 testvérem. Így vagy úgy, de növekednénk. A baj csak az, hogy előbb-utóbb szembe jönne egy szendvics, amibe kellenénk.