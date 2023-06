Levelet kaptam egy hölgytől. Azt írta az e-mailben, hogy felöltöztet. Pedig úgy éreztem, van rajtam ruha. Amikor aztán tovább olvastam az irományt, kiderült, mindent rosszul csináltam. A derékszíjam nem olyan színű, mint a cipőm, a zoknim nem elég hosszú, mert kilátszik a szőrös lábam. Nem tehetek róla, rövidnadrágot hordok nyáron. Felhívta a csinos, jól öltözött nő a figyelmemet, hogy a mellényemen ne gomboljam be a legalsó gombot, mert így elkerülhetem a „kötözött sonka” effektust. Ebből igazán csak a kötözött sonkát értettem. Lehet, hogy csak azért, mert mellényt sem hordok (Így azt sem vethetik a szememre, hogy nagy mellénnyel járok.)

Úriember sem leszek addig, míg ki nem kérem a hölgy részletes tanácsait. Egy igazi gentleman ugyanis mandzsettagombot is visel. Csak azt nem tudom, hogy szereljem fel a pólómra. Mivel abban járok, a díszzsebkendőt sem tudom hova tenni. Persze, ha visszaválaszolok, és bizonyára fizetek egy szép kis summát, akkor további részleteket is megtudok. Az említett kiegészítők mellett a nadrág és ingviselésről, a nyakkendőválasztásról.

Jó tanácsokat a hölgyek is kaptak, de máshonnan. A 84 éves Carolina Herrera divattervező szerint 30 éves életkor felett már nem illik farmert húzni, 40 felett hosszú hajat hordani, és el kell felejteni a bikinit, a miniszoknyát is. Ha ezt úgy érti, hogy ezeket nem kell felvenni, akkor kedvez a férfiszemeknek is. Persze, azt is tudni kell, hogy nem egyforma szemüvegen keresztül látjuk a világot.