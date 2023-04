Az utóbbi időben Békés vármegyében több helyszínen is szerveztek szemétgyűjtő akciókat. A programokon egyaránt vállalkoztak a résztvevők a települések, illetve a természeti környezet, így például a Körös-parti szakaszok, vagy árterek megtisztítására. Az események mondhatni egytől-egyig nagy érdeklődésre tettek szert, és helyenként több tucat önkéntes ragadott kesztyűt és zsákot a tisztább és ezáltal szebb környezetért.

Manapság kevés olyan dolog van, amiért az emberek felállnak a számítógép mellől, illetve leteszik az okostelefont azért, hogy kétkezi munkával tegyenek a jó ügy érdekében. A szemétszedés viszont épp egy ilyen nemes dolog. Hiszen mindenki szeret tisztaságban élni, persze azon néhány személy kivételével, akik a bokrok alját szemétgyűjtő helynek nézik. A fent említett programok javán ráadásul nem csak néhány unatkozó felnőtt vett részt, hanem családok, kicsik és nagyok együtt fogtak össze, és dolgoztak kitartóan. Az ilyen programokkal tehát szülőként több legyet is üthetünk egy csapásra. Amellett ugyanis, hogy közös időtöltés lehet gyermekeinkkel, még hasznos is, hiszen közben jóra neveljük őket. Így legalább a szemétszedésen résztvevő gyerekek nem gyarapítják majd a közterületeket és a természetet üdítős flakonokkal és csokis papírokkal, emellett tovább is adhatják a jó példát. Már csak abban bízom, hogy ezek a programok egyre gyakoribbak és népszerűbbek lesznek, egészen addig, amíg már nem lesz rájuk szükség, mert mindenki megtanulja, hogy hol van a szemét helye.