Ez az a cikk, amiben sok lesz a mekcseny. Amikor egyes betűk felett ott van egy pipaszerű lágyítójel. Már maga a Postřižinské ilyen. Doki ezt a cseh sörmárkát is kínálja a csabai Hrabalban számos változatban, a világostól a zöldig, barnáig.

A megnyitó estéjén Orvos Kati, Eva Benáková, Orvos Miklós és Pavel Benák Fotó: Némedi István

Barbart rendeltünk, nem barbárt és nem is Barbarát

Hrabal jó barátja, Tomáš Mazal cseh író (a nevében egy mekcseny azért csak van) írta a megnyitóbeszédet. Kiderült, Hrabal lényegében a nymburki Pivovar Postřižiny főzőházában nőtt fel. Egy olyan házban, mely szinte pontosan egyidős a békéscsabai söröző épületével.

A március 28-ai megnyitó estéjén – Hrabal születésének 110. évfordulóján – meglepetésvendégként megjelent Pavel Benák, a Nymburki Sörgyár igazgatója és felesége, Eva, mindketten kifejezték legszívélyesebb üdvözletüket az új Hrabal söröző megnyitásának alkalmából Orvos Miklósnak és édesanyjának.

A söröző megnyitása mellett Pavel Benák köszönetet mondott Orvos Miklósnak a hosszú éveken át végzett kereskedelmi együttműködéséért, a cseh sörkultúra magyarországi terjesztéséért, különösen pedig a Postřižinské sör propagálásáért. Egyúttal nagyra értékelte a vendéglős hozzájárulását a cseh irodalom, mindenekelőtt Brohumil Hrabal népszerűsítéséhez a magyar társadalomban.

Barbart rendeltünk. Nem barbárt, és nem Barbarát, hanem egy félbarnát a Postřižinské sörcsaládból. Nagyot kortyoltunk belőle, és az étlapról – mert étlap azért van, ha a söröző nem is étterem – a sztrapacska mellett döntöttünk. Egyelőre, mert azért a sörgulyás, a sörös sült csülök és a sült kolbász is beindította a nyálelválasztásunkat.

Hrabal azt gondolta, biztosan így néz ki a mennyország

Doki két példányban kihozta nekünk Tomáš Mazal írását, magyarra fordítva. Természetesen azzal kezdődött, hogy egy magára valamit is adó emberi település alapvető intézménye a vendéglő és a templom.

Claudio Migres olasz író és filozófus szerint ezek „hasonló helyek, amelyek tárt kapukkal várják az út vándorát, aki szívesen megpihen egy rövid időre a hűvösben egy szentkép, vagy egy pohár sör előtt, ugyanis mindkettő erőt ad az út folytatásához. A szabadság e két helyszínén senki nem kérdezi a betérőt, honnan jött, és ki fia, borja.“

Hrabal, amikor a napfényben üldögélt kedvenc sörözőjében, úgy érezte, hogy a templomban van nagymisén, és minden pincér ünnepi reverendába öltözött papnak tűnt neki a napfényben. Azt gondolta, biztosan így néz ki a mennyország, és minden pikolófiú kisangyal, és minden csapos Gábriel arkangyal, és az angyalkák hordják a gyönyörű söröket. De azok nem is sörök, hanem maga az oltári szentség, és a fehér kötényes vendéglős maga Szent Péter, aki az ételek és a sör minőségét ellenőrzi, és minden vendég hívő, aki a sört issza, és itt mindenki az Isten Báránya, és mindannyian az Úr testét és vérét veszik magukhoz a jó sör és a tejszínszerű hab formájában.

A Hrabal Söröző avatásán Martin Imre, a budapesti Ferdinánd Monarchia Étterem tulajdonosa (balra) és Szpisák Attila tótkomlósi, evangélikus lelkész, aki megáldotta a vendéglőt

Mazal csupa elégedett vendéget kívánt Dokinak és édesanyjának

Mazal a következőket is írta: „Meggyőződésem, hogy cimborám, barátom, Orvos Miklós éppen az a vendéglős, aki, amikor délelőtt megcsapolja az első, aranyszínű korsó sört a tejszínszerű habbal, amikor a korsót felemeli, mint az oltári szentséget, mintegy megáldva vele az éttermet úgy, ahogyan a pap, amikor megemeli a Krisztus testét jelképező ostyát, és megáldja a hívőket, nos, akkor a barátom, Orvos Miklós mosollyal az arcán egyetértően bólint. Ettől pedig nem csak a söröző minden vendége, hanem a mennyeiek is megtisztelve érzik magukat, és megnyugszanak.”

– Ezzel kívánok e söröző tulajdonosainak – Orvos Miklósnak és édesanyjának, Katinak –, valamint munkatársaiknak csupa elégedett vendéget, akik szívesen térnek majd vissza, hogy ez a vendéglő Békéscsabán ne csupán a vendéglőt jelentse nekik, hanem egyben a templomot is, és menedéket kínáló második otthonuk, találkozóhelyük legyen. Amely nyitott ajtóval, szíveslátással és egy korsó jó sör melletti nyugalommal fogadja őket és barátaikat – hangsúlyozta Mazal.

Palackos és dobozos különlegességeket kínálnak elvitelre is

A Nymburki Sörgyár termékeinek különböző változatai jelentik a söröző kínálatát, de mellettük folyamatosan változó összetételben mutatkoznak be további cseh regionális és kisüzemi sörfőzdék sörei. Közöttük a legizgalmasabb és nemzetközileg is legmagasabbra értékelt craft főzdék különlegességeik. A nyolcféle csapolt mellett 2–3 tucatnyi üveges, dobozos sör egészíti ki a választékot.

Palackozott és dobozos sörök elvitelre is vásárolhatók, mint ahogy egyes cseh élelmiszerek is, a knédlitől a sajtokig, édességekig, a hermelinig, a kofoláig. A söröző belső termében egy kis Hrabal-emlékkiállítás is megtekinthető.

Ja, közben a sztrapacska után, kettéosztva egymás között, megettük a csülköt, és arra is ittunk egy cseh sörkülönlegességet, a Francinův Ležákot. Hrabal szelleme is teljesen átitatott bennünket. Maradtunk volna még, de egyszer minden jónak vége szakad. Szerencsére, csak addig, amíg nem jövünk legközelebb.

Ennek nem lehet ellenállni