Víz közelében lenni hatalmas élmény a gyerekeknek, mivel imádnak fürdeni, önfeledten játszani, élvezik azt, hogy ez egy olyan alkalom, ami ritkábban adatik meg, hiszen nem megyünk minden nap tengerpartra, strandra vagy uszodába. Éppen ezért különösen nagy örömmel vetik bele magukat abba, amikor végre eljön a várva várt egész napos pancsolás. Fontos azonban, hogy megfelelően legyenek felkészítve az ezzel járó lehetséges veszélyforrásokra. Tudjanak róla, mi okozhat balesetet, mire kell figyelni és mik azok az alapvető szabályok, melyek betartásával felejthetetlen élményben lesz részük és nem történik semmi olyan baleset, ami keresztbe húzza az egész napot.

Nekünk, szülőknek is nagyon fontos feladatunk, hogy minden körülményt biztosítsunk gyermekeinknek ahhoz, hogy egy strandolás alkalmával minden a legnagyobb rendben legyen.

Lássuk, mi az a 3 tipp, amit mindenképpen ki kell emelni ebben a témában!

Legyen megfelelő felszerelés!

Ez egy teljesen alapvető dolog, de érdemes átgondolni, hogy mivel készülünk a gyermek strandolására és miket pakolunk be neki. Teljesen mindegy, hogy 3 éves vagy 7 éves, vannak olyan alapvető felszerelések, amik mindenképpen fontosak a vízbiztonság növeléséhez.

1. Papucs vagy úszócipő: akár homokos parton, akár egy strandon vagyunk, a lábbeli mindenképpen fontos. Ha benti térben vagyunk, akkor a csúszásveszély hatalmas és nem lehet mezítláb rohangálni, mert óriási nagyot lehet esni egy ilyen vizes felületen. Ha melegben, kültéri helyszínen megy a pancsolás, akkor is érdemes lábbelit húzni, hiszen bármibe beleléphetnek a gyerekek a homokban és a fűben is. A tengerben, óceánban való fürdéshez pedig kifejezetten érdemes olyan típust vásárolni, mely azt a célt szolgálja, hogy ne vágja el a gyermek lábát semmi a vízben.

2. Gyerek úszómellény: fontos kihangsúlyozni, hogy ez NEM mentőmellény, hanem úszómellény, ami abban segít a gyerekeknek, hogy meglegyen a vízbiztonságuk, gyorsabban megszeressék a vizet, no és persze fenn is tartsa őket rajta. Fejleszti az úszás készséget, miközben erősíti a fiatal úszók önbizalmát. Gyönyörű kivitelezésben kaphatóak, egészen biztos, hogy aki viseli, az kiemelt figyelmet kap a strandon mert sajnos még nem annyira elterjedt, hogy minden második gyermeken legyen, pedig az egyik leghasznosabb felszerelés, amit vihetünk magunkkal a strandra. Az úszómellény viselése révén a gyermek élvezheti a vízben tartózkodást anélkül, hogy aggódni kellene a vízbe fulladásuk miatt (ez természetesen nem helyettesíti a maximális szülői figyelmet, ugyanolyan mértékben kell figyelni rájuk, mintha nem lenne rajtuk mellény!). Ez hozzásegíthet a vízzel való pozitív kapcsolathoz, ösztönzi a víz szeretetét és feltehetőleg később is szívesebben részt vesznek majd a különböző vízi tevékenységekben.

3. Karúszó, úszószemüveg, úszógumi: ide még lehetne sorolni más dolgokat is, a lényeg, hogy pakoljunk be olyan eszközöket, amik segítik a gyermeket a vízben való tartózkodásban. Ha karúszóval érzi magát biztonságban, a pihenő időn kívül legyen mindig rajta! Ha még kicsi (baba vagy totyogó), akkor az úszógumi lesz a jó megoldás, mert imádni fogják, hogy a vízben húzkodjuk őket és az arcukba nem kerül víz. A nagyobbak már egészen biztosan igényelnek más dolgokat is a búvárkodáshoz (pl. szemüveg), így ezt mindig életkornak megfelelően igazítsuk.

Legyen folyamatos szülői felügyelet!

A gyerekek pillanatok alatt kerülhetnek kiszámíthatatlan helyzetekbe a vízben, még abban az esetben is, ha tudnak úszni. Ha folyamatosan figyeljük őket, akkor azonnal tudunk reagálni egy-egy veszélyes helyzetre és segítségükre tudunk lenni. Sajnos előfordulhat, hogy a nagyobbak is rosszul mérik fel a szituációt és túl mély vízbe merészkednek, vagy egyszerűen olyan helyzet adódik, amitől bepánikolnak és még úgyis veszélyessé válik valami, hogy alapvetően nem lenne az.

A nyílt vizeken is folyamatos figyelemmel kell lenni, hiszen külföldön akár medúzákkal és áramlásokkal is könnyen összetalálkozhatnak a gyerekek. Ők nem mérik fel előre a helyzetet, a jelen pillanatának és örömének néznek, mi azonban mindig egy lépéssel előttük járunk és az egyik szemünkkel azt figyeljük, mi fog következni.

A strandokon, partokon nagyon nagy a tömeg nyáron. Egy elveszett gyermek az egyik létező legrosszabb dolog és nem csak nekik, de nekünk is kétségbeejtő. Nem ér annyit egyetlen kávé, egyetlen sorban állás sem, hogy akár egy pillanatra is levegyük róluk a szemünket. Ha mégis így teszünk, akkor megbízható felnőttet kérjünk meg, hogy addig figyeljen gyermekünkre.

Ha a gyermek azt érzi, hogy megbízhat bennünk és mindig ott vagyunk, mikor szüksége van ránk, akkor a kapcsolat is erősödik és a bizalma is állandóan fennmarad. Ez pedig hozzájárul az önbizalmának és biztonságérzetének növeléséhez.

Járjatok babaúszásra, tanuljon meg úszni a gyermek!

A legvégére hagytuk a legerősebb tippet. Annál komolyabban semmi nem járulhat hozzá a vízbiztonsághoz, minthogy megtanul úszni egy gyermek. Ha ez korán megtörténik, akkor képes lesz saját magát biztonságosan mozgatni a vízben, ezzel pedig csökkenti a fulladás kockázatát és képes lesz kimenteni magát egy veszélyes helyzetből. Ha sikerül elsajátítani az úszás képességét, akkor az ebből szerzett önbizalmát nem csak a vízben, hanem az élet egyéb szituációiban is képes lesz majd kamatoztatni.

Az úszás egyébként is egy fantasztikus fizikai aktivitás, ami segít megőrizni a gyermek fizikai jóllétét, erősíti az izmokat és javítja az állóképességet.

Mindenképpen érdemes megemlíteni azt is, hogy az úszás egy remek kikapcsolódási forma a gyermeknek: szórakozás, öröm, önfeledtség a vízben. A gyerekek találkozhatnak más gyerekekkel és ez lehetőséget nyújt nekik a szociális készségek fejlesztésére is.

Nagyon sokat hozzátehetünk a biztonságos alapokhoz, és azt szeretnénk sugallni, hogy ha van rá mód, akkor ezt mindenképpen tegyük meg, mert ez akár életet is menthet. A víz nagy úr, de szerencsére számos lehetőségünk van, hogy megfelelő partnerei lehessünk és egy örök életre szóló biztos alapot teremtsünk meg gyermekünknek a vele való kapcsolatban.