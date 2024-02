Ha a BDÁ-ba megyünk vásárolni, könnyen és kényelmesen, vevőként ingyen leparkolhatunk az üzlet mellett. Persze, nem csak a parkolás miatt éri meg a Penta Drink Minipol Kft. diszkontáruházát felkeresni. Ami ital, itt biztosan megtalálható. Az üzlet egyik sarkában kezdtünk, ahol a békésszentandrási Szent András Sörfőzde széles palettája nyűgözött le. A kézműves sörök között meggyes és szilvás is kínálja magát, és már az is vehet Szent Andrásit, aki vezet, ugyanis alkoholmentes sörük is megjelent a BDÁ-ban.

A söröket nem akciózzák, mivel eleve tartósan alacsony áron tartják

A sör az egyik húzótermékük

Ha már sörök, a nagy sörgyárak „komlószörpjeit” nem akciózzák, mivel eleve tartósan alacsony áron tartják. Nem csoda, hogy az egyik húzóterméknek számít a sör. Azt mondják, sörre bor mindenkor. Itt ez úgy is igaz, hogy a bevásárlókocsi aljára mehetnek a sörök, rá pedig a borok, mert számos pincészet nedűit kínálják.

Egy különleges berendezést is láttunk a csabai diszkontban, mégpedig egy Jéger-csapolót. A Jägermeistert kedvelők vagy bármilyen rendezvényt tartók bérbe is vehetik. Nemcsak csapolja a Jégert, hanem le is hűti, amikor kifolyik az ital, deres lesz tőle a pohár, ahogy a Jégernél illik.

Ha pedig már tömény italok, ezekből is minden megtalálható a BDÁ-ban, Az egyik eladóval beszélgetve egy számomra érdekes dolgot is megtudtunk, amikor a legnépszerűbbekről kérdeztünk. Azt gondoltuk, a whiskyk vezetnek. Bár jó helyen állnak ez eladási rangsorban, de mostanában a ginek, a különféle rumok és a tequilák kedveltebbek.

Azért az ásványvizekhez és üdítőkhöz is eljutottunk. Sokféle termék, sokféle kiszerelésben kapható. Ami pedig szintén lényeges, jól átlátható az üzlet, rendezettek a polcok. Ha valaki mégsem talál valamit, segítőkészek az eladók.

A mezőberény Famíliatészta választéka mellett olasz, Rummo-tésztákat is árusítanak

Tésztákat, konzerveket, papírárut és édességet is kínálnak

A BDÁ-ban ugyanakkor az italok mellett más árucikkek is helyet kapnak. A mezőberény Famíliatészta választéka mellett olasz, Rummo-tésztákat is árusítanak. Hasonlóan konzervekhez, édességekhez, csokiktól a kekszekig. Én pirított tökmag rajongó vagyok, azt a márkát, amit kedvelek, sehol nem találtam még ennyire kedvező áron. Ünnepekhez kötődő részt is kialakítottak, most a nőnapi meglepetések is beszerezhetők a belvárosi diszkontban.

A papír- és műanyagáruk széles kínálata is megtalálható. Szalvéta, konyhai kéztörlő, toalettpapír, papír zsebkendő ugyanúgy ott van a polcokon, mint műanyagtányér és -pohár, tárolódoboz vagy akár a folyékony szappan.

Mielőtt elköszöntünk volna, egy vásárlóval beszélgettem, miért keresi fel elsősorban a BDÁ-t. A látottak alapján nem lepett meg a válasza: rengeteg mindent megtalálok, jó áron. Ami viszont meglepett, a hölgy Jaminából autózott be a diszkontba, és azt mondta, ha vidéken élne, akkor is ide jönne nagybevásárlásra.

A Békéscsabai Diszkont Áruház (BDÁ) elérhetőségei: Bartók Béla út 7., (a rendőrség mellett), facebook.com/BelvarosiDiszkontaruhaz. Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig 8–18, szombaton 8–13 óra között.