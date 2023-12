Simon András magyar grafikusművész egyszer így foglalta össze életünk és valónk lényegét: „Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is. Csak ez teheti boldoggá az embert.”

Meggyőződésem, hogy ezek a gondolatok így karácsony előtt még inkább felértékelődnek, hiszen a karácsony a szeretet ünnepe. Milyen egyszerűen is hangzik szeretet adni és kapni, de mégis nehéz ezeket megvalósítani. A mai rohanó világban, amikor mindenki siet, kapkod, hogy megvegye az ajándékokat, elkészítse az utolsó tepsi mézes süteményt, vagy befejezze az utolsó határidős munkáját, nehéz kimutatni a szeretetet, vagy megállni egy pillanatra, hogy a hittel teli várakozást valóban megélhessük. Meggyőződésem, hogy a karácsony fényét magunknak és magunkban kell megtalálnunk azzal, hogy a karácsonyfa alatt az ajándékok mellett szívünk teljes szeretetét átadjuk. Mert a karácsonyt az együttlét öröme és a szeretet érzése különbözteti meg a többi naptól. Egymásra mosolygunk, mert együtt lehetünk.

Őrizzünk hát meg mindannyian néhány morzsát ebből az ünnepi pillanatból az eljövendő év hétköznapjaira is.

Kedves Csabaiak!

Az elmúlt években sok mindent megéltünk, számtalan nehézséggel néztünk együtt szembe, közösen dolgoztunk családjainkért és a településért. Most itt az ideje, hogy néhány napra elmerüljünk a karácsony varázslatos hangulatában, és rokonainkkal, barátainkkal tartalmas pillanatokat töltsünk együtt.

Az évről évre szépülő csabai Adventi Vásárt sokan szeretik. Számos csabai család vett részt minden évben az adventi rendezvényeken. Idén is színvonalas programok szervezésével készültünk a Csabai Adventre. Minden szombaton ünnepi koncert, fotófal, betlehem és ünnepi fények várják az érdeklődőket a Szent István téren. Szebbnél szebb karácsonyi fények ragyogják be lépteinket az esti utcán a belvárosban, Jaminában, a Lencsésin, Gerlán a Wenckheim téren és Mezőmegyeren az Október 23. téren, valamint vízkereszt napjáig a Városháza is ünnepi fényben ragyog.

A Karácsonyi ünnepek gyorsan elszállnak, de ne engedjük el az átélt pillanatokat. A békét és a szeretet őrizzük meg szívünkben. Mindennap szükségünk lehet a Karácsony hordozta nyugalom, szeretet és bölcsesség iránymutatására.

Eme gondolatok jegyében kívánok Önöknek meghitt ünnepi készülődést, áldott karácsonyt, szeretetteljes, meghitt ünnepeket és békés, reményeinket valóra váltó Új Esztendőt!

Szarvas Péter

polgármester