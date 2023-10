Kovács István, a cég ügyvezetője hírportálunknak elmondta, küldetésüknek tekintik, hogy megőrizzék a hagyományos, minőségi, magyar étkezési kultúrát, ezért családjuk messze földön híres receptje alapján dolgoznak napjainkban is. Termékeiket sóval és füstöléssel tartósítják, kerülve a mesterséges anyagok hozzáadását, hogy minden olyan maradhasson mint régen, így ízviláguk maga a tradíció.

Ezzel a tradícióval találkozhatnak a gasztronómia kedvelői a Csabai Kolbászfesztiválon, illetve a cég három boltjában, Békésen, Békéscsabán, illetve Gyomaendrődön is.

Kovács István kiemelte, a fesztiválon ott lesz kedvelt vékony és vastag kolbászuk, a szilvalekváros és a csilis kolbász, a marhabeles szalámi, a kolbászzsír, de sütni való kolbászból, hurkából, cigánkából egyaránt választhatnak az ínyencek. A húsmanufaktúra már több mint 20 éve állandó résztvevője a kolbászfesztiválnak, ami szintén egyfajta értékmérőnek számít.

A finomságok egyébként nem csak a közönség körében rendkívül kedveltek, de szakma is elismeri azokat. A 2011-es Csabai Kolbászfesztiválon mutatkozott be a nagyközönségnek a 10-13 centi metszéslapú Békési Marhabeles Szalámi, ami 2013-ban elnyerte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kézműves Remek díjat, s ugyanezt az elismerést érdemelte ki a kiváló, messze földön híres Békési Vastagkolbász is.

A parasztsonka, a kolozsvári szalonna, a sült pörc és a sült császárszalonna ugyancsak népszerű termékeik közé tartozik. A cég mintaboltja Békés mellett már Békéscsabán a helyi Rózsakert piacon, illetve Gyomaendrődön is megtalálható. Mintaboltjaikban és partnereiknél a házi májast, a főtt-rakott csülköt, a füstölt-főtt császárszalonnát is megvásárolhatják az érdeklődők.

Békési Húsmanufaktúra - Rózsakert Piac

5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 4.

Telefon: +36-30-568-48-91

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/bekesipiacterihusbolt

Békés Húsfeldolgozó Kft. - Mintabolt

Cím: 5630 Békés, Széchenyi tér 8.

Telefon: +36-66-410-041

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057182630718

Rostélyos húsbolt

5500 Gyomaendrőd, Fő út 173.

Telefon: +36302792812

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092450692636