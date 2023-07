Egy applikációval több elektromos roller is bérelhető

Immár a csoportos bérlésre is van lehetőség. Mindez azt jelenti, hogy egy ember akár több elektromos rollert is kölcsönözhet, feloldhat az applikáció segítségével. Ez többek között a családoknak, a pároknak jelent segítséget. Hiszen nem kell minden egyes használónak külön-külön letöltenie az alkalmazást az okostelefonjára, majd fizetnie a használat után. Elegendő, ha a család, a pár egyik tagja megteszi ezt. Ezzel is kényelmesebbé, könnyebbé vált az elektromos rollerek használata Békéscsabán – emelte ki Für Henrik regionális menedzser, üzemeltető partner.