Kirepültek a madarak: elindult az e-roller szolgáltatás Békéscsabán

Hivatalosan is elindult a Bird elektromos rollerszolgáltatás Békéscsabán. A sajtótájékoztatón Szarvas Péter polgármester is köszöntötte a résztvevőket, aki maga is felpattant az egyik járműre és az érdeklődőkkel közösen próbálta ki az új eszközöket.

Gittinger Dániel, Bird Magyarország képviseletében, a Vilii Fly Magyarország Kft. ügyvezetője, Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, Für Henrik, Bird regionális menedzser, üzemeltető partner, Varga Tamás alpolgármester Fotó: Jenei Péter

Szombattól végre elérhetőek a Bird elektromos rollerek a megyeszékhely hetven pontján. A szolgáltatás ünnepélyes átadóját szombaton rendezték meg a Szent István téren, ahol a városvezető mellett jelen volt Varga Tamás alpolgármester; Gittinger Dániel, a Vilii Fly Magyarország Kft. ügyvezetője a Bird Magyarország képviseletében; Für Henrik, a Bird Magyarország regionális menedzsere; valamint Lipcsei Emese diákpolgármester is. Szarvas Péter köszöntőjében elmondta, a város önkormányzata mindig is fogékony volt az új kezdeményezésekre. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Vilii Fly Magyarország Kft. felfigyelt arra, hogy Békéscsabán is van létjogosultsága ennek a rendszernek. Mint mondta, többszöri egyeztetést követően a szombati napra az együttműködés minden eleme a helyére került, így három hónapos próba jelleggel indulhat a száz elektromos rollerből álló szolgáltatás a városban. Kirepültek a "madarak", mostantól száz roller érhető el a városban, összesen hetven parkolóponttal

Fotó: Jenei Péter – Egy fiatalos, csendes, környezetbarát, innovatív rendszerről van szó, ami Magyarországon már több megyei jogú városban elindult, Budapesten is nagyon komoly érdeklődés és fokozódó használat jellemzi. Bízom abban, hogy ez a három hónap Békéscsabán is igazolja majd, hogy egy ilyen új típusú közlekedési forma bevezetése indokolt volt, illetve meglesz az a kereslet a szolgáltatásra, ami hosszútávon működteti majd az e-roller rendszert a városban – fogalmazott a városvezető. Lipcsei Emese diákpolgármester úgy fogalmazott, a mai nappal egy új fejezet nyílt a békéscsabai lakosok életében, a békéscsabai közlekedésben. – A madarak elhagyják a fészküket és szárnyat bont a Bird békéscsabai elektromos roller flottája, amellyel a város összes zeg-zuga bejárható lesz a lehető legzöldebb és leggyorsabb módon – kezdte, majd megosztotta saját tapasztalatát. – Nehéz egy biciklibarát városban eljutni egyik helyről a másikba egy olyan embernek, akinek nincs kerékpárja. Bármilyen jó is gyalogosan az épületeket kémlelni, számomra 25-28 perces séta a liget. A roller már csak annyiban is megkönnyíti a mindennapjaimat, hogy egy délutáni programra nem kell fél órát sétálnom, csak felpattanok a rollerre és tíz perc alatt ott vagyok – árulta el a diákpolgármester. Hangsúlyozta, az elektromos eszközök a kollégisták és a bejárós diákok életét is megkönnyítik, hiszen rengeteg időt tudnak lefaragni az állomás és a kollégium közötti sétából. Lipcsei Emese végül hangsúlyozta, mindez nem valósulthatott volna meg az Önkormányzat és a Diákönkormányzat gördülékeny együttműködése nélkül. Für Henrik arról beszélt, nagyon örül, hogy végre Békéscsaba is felkerült a mikromobilitási térképre, hiszen a Bird Magyarország regionális menedzsereként és alvállalkozóként is szívügye Békéscsaba. Elárulta, nagyon sokat készültek az indulásra az április 6-i közgyűlés óta, rengeteget dolgoztak azon, hogy a flotta bevezetése gördülékeny legyen. Az üzemeltetők, a város vezetése és a diákpolgármester együtt indultak el a rollerekkel egy körre

Fotó: Jenei Péter Megköszönte továbbá Szarvas Péter polgármester és az önkormányzat dolgozóinak a segítségét abban, hogy a város lakóinak egy innovatív, zöld közlekedési eszközt tudjanak biztosítani. – Az elmúlt hetekben közel ezer diákkal találkoztunk, több hetes edukációs sorozatot folytattunk. A Csabagyöngye Kulturális Központ előtt kezdtük, majd ifjúsági referenssel együttműködve ellátogattunk több középiskolába is, ahol érdeklődő szempároknak mutattuk be a rollerek biztonságos, szabályos használatát – emlékeztetett. Reményét fejezte ki továbbá azzal kapcsolatban, hogy a rollerek használata a lakosság életébe sok könnyebbséget, örömöt hoz majd. Hozzátette, szeretnék, ha az emberek számára egy pozitív szemléletet tudnának átadni, hiszen az új szolgáltatás a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt segíti. Mint mondta, reméli, hogy folyamatos párbeszéd mellett a szolgáltatás a tesztidőszak után is mindenki elégedettségére szolgál majd. Hirdetés A rollerek bérlése a Bird alkalmazás letöltésével kezdődik, amely elérhető a Google Play és App Store áruházakban. A regisztrációt követően az alkalmazás megismerteti a használóval a biztonságos használat lépéseit. A bérléshez a rollerek tetején található QR-kódot kell a telefon hátlapi kamerájával beolvasni, ezzel feloldjuk az eszközt, megkezdődik az utunk. Fontos, hogy az alkalmazáshoz folyamatos mobilinternet elérés szükséges. A rollerek feloldási díja egységesen 250 Forint, használatuk pedig percenként 60 Forintba kerül, ezen összegekért a város egész területén elérhető a szolgáltatás. A rollereket kizárólag a 70 parkolópont egyikén tudjuk lezárni és befejezni az eszköz bérlését. Ebben szintén kövessük az alkalmazás utasításait.

