Az immár több mint 300 éve újratelepített Szarvasra mindig nagy szeretettel várják a turistákat, akik számára ebben az évben sok-sok érdekességgel szolgálnak a nyári turistaszezonban. A top látnivaló ezúttal a városban a Tessedik Sámuel Múzeumban látható, egyedülálló Munkácsy most kiállítás június 3-a és szeptember 10-e között, ahol az érdeklődők megtekinthetik a világhírű festő, Munkácsy Mihály képeit. Az alkotások – mint például az Ásító inas, valamint a Krisztus Pilátus előtt vázlata – között pedig olyanokkal is találkozhatnak a látogatók, amelyek magángyűjteményből származnak, és amiket a nagyközönség még sosem láthatott. A honlapon feltüntetett napokon tárlatvezetéssel is megtekint-hető a kiállítás. Részletek és további információk a www.szarvasimuzeum.hu találhatók.

Különlegesség, hogy kedvezménnyel tekinthetik meg a Munkácsy-tárlatot azok, akik a Szarvasi Arbo-rétumba, a szarvasi moziba, a Szarvasi Vízi Színházba, a Mini Magyarország Makettparkba, a Ruzics-kay Alkotóházba, a Katalin II. sétahajóra, a Boglár sétahajóra, a szarvasi szárazmalomba, vagy a szlo-vák tájházba váltott belépőjegyeiket bemutatják, valamint a szarvasi lakcímkártyával rendelkezők, il-letve a Tourinform-irodában kihelyezett akciós szórólapok közül felmutatnak egyet a múzeumban. A városba látogatók számára mindig tartogatnak látnivalót, élményeket, de azért a nyár mégiscsak a víz-ről szól, amely élettel tölti meg a Holt-Körös partján lévő üdülőket, ahol a nyaralók hódolhatnak a vízi sportoknak, és vízi élményeket gyűjthetnek. Szarvason lehetőség van többek között kajak, kenu, SUP bérlésére, és sárkányhajózásra, egyedi és szervezett formában egyaránt.

A kalandvágyók pedig a vízről is megcsodálhatják a Körös-parti látnivalókat, hiszen a part mentén ta-lálható a vízi színház, a Szarvasi Arborétum, a millenniumi emlékmű, a Bolza-kastély, valamint a törté-nelmi Magyarország középpontja is. A felsoroltakat két sétahajóról is megcsodálhatják az érdeklődők, amelyek menetrend szerint, illetve foglalásra járják a Körös-holtágat. Semmiképpen ne hagyják ki, és tekintsék meg a Szarvasra érkezők az arborétumot, a Mini Magyarország Makettparkot, a Körösvölgyi Állatparkot, majd pihenésképpen keressék fel a városközpontban található Szent Klára Gyógyfürdőt, melynek vize csodálatos felüdülést jelent. A fürdő fedett sport-, pezsgő- és tanmedencékkel, valamint a törökös hangulatú gyógymedencékkel, szaunákkal és szoláriummal várja kedves vendégeit, ahol a család minden tagja biztonsággal strandolhat és pihenhet, akár rossz idő esetén is. A forró nyári napo-kon pedig felfrissülést nyújt az árnyas napozóterasz. A szolgáltatásokat jó szívvel ajánlják osztálykirán-dulások és táborok alkalmával is. A fürdő gyógyászata ráadásul tb-támogatott, és piaci szolgáltatások-kal áll a regenerálódásra vágyók rendelkezésére.

A látogatók és a lakosság tagjai a nyári estéken megtekinthetik a vízi színház előadásait, amely június 13–augusztus 21-ig mintegy 1500 férőhellyel, a Holt-Körös festői környezetében várja mindennap a látogatókat. A táj szépsége, a színház különleges atmoszférája, és az előadások színvonala olyan kul-turális élményt nyújtanak, melyeket mindenki meghatározó emlékként őrizhet egy életen át. A vízi színház léte éppen ezért meghatározó a város nyári életében. A sok látnivaló mellett ugyanis ez az a nyári program, amely megmozgatja az egész város apraja-nagyját.

A színház előadásai – melyek repertoárjában szinte az összes műfaj megtalálható – minden korcsoport számára érdekesek lehetnek. Láthatnak a nézők előadásokat a musicalen és az operetten át a drámai darabokon keresztül egészen a történelmi darabokig, a legkisebbek számára pedig a meseelőadások iz-galmasak, amelyek a gyerekek mellett a szülőket is vonzzák. A vízi színházban pedig két hét – július 13–július 26-ig – csak a Cervinus Teátrumé, a Cervinus Művészeti Fesztivállal, ahol a város színházának elő-adásait tekinthetik meg a kultúra szerelmesei.

Ha csak egy hangulatos estére vágynak, úgy látogassanak ki az Árpád közbe, a Zenepavilon „Kis esti zene” programsorozatra, melyek a hűs fák alatt egy kellemesen eltöltött zenés estet biztosítanak a látogatóknak. A Zenepavilon a nyár minden estéjén élő előadással szolgál a dallamok szerelmeseinek. A város szívében pedig megtalálható a Szarvasi Tourinform-iroda, amely hétfőtől szombatig várja a vendégeket, és ahol felvilágosítást kaphatnak az aktuális szarvasi programokról, látnivalókról. Itt az érdeklődők megvásárolhatják színházjegyeiket, vagy ajándék jegyutalványaikat a vízi színház előadá-saira. Az irodában továbbá lehetőség van kerékpárbérlésre, hiszen két keréken elérhető a város va-lamennyi látnivalója a kiépített kerékpárutakon, valamint a jól biciklizhető töltéseken a Holt-Körös, illetve a Hármas-Körös partján. Kitekerhetnek továbbá a kirándulni vágyók a Sárarany Szalmaportára, amely kézművesházként működik Szarvas határában, Ezüstszőlőben lévő kis tanyán. Itt megcsodál-hatják a házigazdák csodás szalmafonó, és a gyöngyfűzők munkáit, valamint a mintegy ötvenféle gyógy- és fűszernövényes füvészkertjüket.

Amennyiben valaki csak nézelődne a városban, bátran vegye igénybe a városnéző elektromos kisbuszt, amely előzetes foglalás alapján is közlekedik, valamint a keddi, a csütörtöki, a szombati és a vasárnapi napokon menetrend szerint várja az érdeklődőket. A kisbusz szülinapokra, leány-, legénybúcsúkra is lefoglalható.

[email protected]

www.visitszarvas.com