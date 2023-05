A London Spirits Competition nemzetközi párlatversenyen az Árpád Prémium Piros Vilmoskörte Pálinka, valamint az Árpád Prémium Mandarin Párlat egyaránt ezüstminősítést kapott. Az USA-ban megrendezett San Francisco World Spirits Competitions világversenyen az Árpád Prémium Gyömbér Párlatot díjazták ezüstéremmel. Eredményeik értékét mutatja, hogy a világ legjobb whiskyjeivel, tequiláival, vodkáival, ginjeivel nemcsak felvették a versenyt, hanem legtöbbjüket le is győzték.

Ha pedig már gyömbérpárlat, a békéscsabai Árpád Pálinkatanyán már végeztek az idei főzéssel. Nagy a kereslet a termék iránt, és ami lényeges, helyben, a pálinkatanyán is beszerezhető.

Élő show keretében zajlott Budapesten az Árpád Pálinka koktélversenyének döntője

– Nagyon friss, citrusos, intenzív illat-, íz- és aromavilágú italról van szó – hangsúlyozta Nagy Árpád főzőmester. – A gyömbér számos egészségügyi előnnyel rendelkezik. Képes csökkenteni az émelygést, a gyulladásokat és a fájdalmakat, valamint segíthet a vérnyomás szabályozásában és a bélrendszeri egészség megőrzésében is.

A gyömbérhez hasonlóan a mandarin és kávépárlatuk is csoda finom, és közkedvelt. Több pálinkájukhoz hasonlóan long drinkek, azaz nyári hűsítő italok, limonádék alapjaként is szolgálnak.

Az ország legjobb bártenderei (bármixerei) alkottak a kávé-, mandarin- és gyömbérpárlatokból

– A közelmúltban fejeződött be országos koktélversenyünk a Magyar Bártender Szövetség támogatásával. Élő show keretében rendeztük meg a döntőt Budapesten, a Hard Rock Hotelben, ahova a zsűri döntése alapján a tíz legjobb bártender (bármixer) került be – ecsetelte Nagy Árpád. – A long drink recepteket folyamatosan töltjük fel a Facebook-oldalunka és a honlapunkra. Ezek többnyire könnyen elkészíthető, ízükben kiváló hűsítők, látványos koktélok, melyek jó hangulatra derítenek színvilágukkal is. Támogatjuk a Dining Guide gálavacsorát, ahol többszörösen elismert italainkat kóstolhatják a vendégek május 22-én hétfőn, miközben átadják az év étterme díjakat is, ez a filmes Oscar-nak felel meg a gasztronómiában.

Még inkább hazai, sőt, Békés (pálinka)vizeire evezve, a megszokott helyén ott lesz az Árpád Pálinka teljes palettájával a május 26–28. közötti Gyulai Pálinkafesztiválon is.

Az Árpád Pálinka gyömbérpárlatából is kiváló koktélt készíthetünk

Emellett nem feledkeztek el a gyümölcspálinkák évkezdetéről sem, a szamócát követi majd a cseresznye és a meggy, a jelenlegi kilátások szerint átlagosan féltermés várható ezeknél a gyümölcsöknél. A kajszinak a tavaszi fagyok még inkább keresztbe tettek, a szilvánál még messzemenő következtetéseket nem lehet levonni.