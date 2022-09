Alapkészségek fejlesztése

A mai gyerekek egy jelentős részének nem is a tanulással gyűlik meg a baja, hanem a figyelemmel. Ha a te csemetéd is azok közé tartozik, akiknek kognitív képességei megfelelőek vagy akár kiemelkedőek, ám nehezen koncentrál tartósan egy feladatra, nem szeret vagy tud sokáig egy helyben ülni, akkor rendszeresen iktass be nagymozgást fejlesztő, lehetőleg szabadtéri játékokat a napirendjébe. A játszótéri mókázás, fogócska, fára mászás, csapatsportok minden gyermek számára előnyösek. Jótékony hatással vannak az idegrendszerre, ezáltal javítják a koncentrációt, az egyensúlyérzéket, a mozgáskoordinációt, ennek köszönhetően pedig segítik a tanulást.

Tudatos fejlesztés játékokkal

Amőba, barkochba, ország-város, torpedó: mind-mind alacsony eszközigényű, gyakorlatilag bárhol játszható fejlesztő játékok, amelyekkel délutáni ejtőzéskor vagy egy hosszú út során is hasznosan üthetitek el az időt. Fejlesztik a logikai készséget, javítják a helyesírást, elősegítik a gondolkodás strukturáltságát, amelyre minden gyermeknek nagy szüksége van az iskolai feladatok értelmezése során. A pár perces játékidő pergővé, dinamikussá teszi a játékot, ez pedig óriási könnyítés az elevenebb, mozgékonyabb lurkók számára.

Természetesen választhatunk célirányosan fejlesztő játékot is. A Scrabble a helyesírást, az Activity a kézügyesség, fogalmazási készség mellett a problémamegoldó képességet is csúcsra járatja. A Monopoly vagy a Gazdálkodj okosan! közben szerzett tapasztalatok pedig matematika órán jönnek jól majd a gyerekeknek.