Válaszd ezért a Közgét az általános iskola után:

Békés megye egyetlen közgazdasági és egyedüli állami fenntartású két tanítási képzéssel is foglalkozó középiskolájában magas színvonalat támasztva készítik fel a tanulókat a hazai és nemzetközi egyetemi tanulmányaikra.

Piacképes szakmát biztosít a végzett diákoknak, amellyel a szállodaiparban, a vendéglátásban, a pénzügy-számvitel területén, a versenyszférában, az újabb képzések révén pedig a sport és közigazgatás területén tudnak elhelyezkedni.

A tanulóknak szerteágazó lehetőséget biztosítanak külföldi szakmai gyakorlatokra.

A Közgét azoknak ajánlják, akik az általános iskolában jó tanulmányi eredménnyel végeztek, és kiemelt figyelmet szenteltek a matematikának és az idegen nyelveknek.

Menj a Közgé után egyetemre, főiskolára!

A technikumi rendszer sajátossága, hogy a szakmai érettségi egyenértékű a szakmai vizsgával, amellyel szakmajegyzék szerinti szakképesítést is szereznek a tanulók – hangsúlyozta Paláncz György igazgató. Hozzátette: a közgések jelentős része egyetemeken, főiskolákon tanul tovább. A megerősített szakmai képzésnek köszönhetően szakirányú továbbtanulás esetén különböző kedvezményeket is igénybe vehetnek a tanulók: egyrészt többletpontot jelent, másrészt a szakmai vizsga eredményét ugyancsak igénybe vehetik a felvételi pontszámításánál. Sőt, bizonyos esetekben a felsőfokú intézmények a középiskolában tanult tantárgyak egy részét beszámítják a kurzusokba, így akár le is rövidülhet az egyetemi, főiskolai tanulmányok ideje.

Az ösztöndíj jobb, mint a zsebpénz!

A technikumi képzésben részvevők alapösztöndíjat kapnak, a 11. évfolyamtól kezdve pedig a tanulmányi átlagtól függően magasabb összeget is szerezhetnek, ami akár havonta az 59 ezer forintot is elérheti. Ráadásul sikeres szakmai vizsga letétele alapján, a vizsga eredményétől függően egyszeri pályakezdési támogatást szintén kapnak, amely – átlagtól függő – maximális összege 302 ezer forint.

Piacképes szakmára vágysz érettségi után és ingyen? Válaszd akkor is a Közgét!

Gazdasági informatikus

Pénzügyi-számvitel ügyintéző

Turisztikai szervező, értékesítő

Akik a szakirányú szakképző intézményekből érkeznek, azok egy év alatt szerezhetnek OKJ-s végzettséget, akik pedig máshol végeztek, azok két év alatt juthatnak ezekhez a szakképzésekhez. Paláncz György igazgató hangsúlyozta, hogy ezek mindegyike piacképes szakma, ezekben az ágazatokban folyamatosan szükség van a magasan képzett, jól kvalifikált szakemberekre, így a munka világában könnyen és gyorsan el tudnak helyezkedni.

A felnőttképzés keretében vállalkozói mérlegképes könyvelőképzést is indítanak. A belépés feltétele az érettségi, de akik valamilyen közgazdasági végzettséggel rendelkeznek, azok mentességet kapnak egyes modulok alól. Ez a képzés is tandíjmentes.