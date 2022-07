A gondtalan pihenés és kikapcsolódás érdekében kötött utasbiztosítás nemcsak távoli, egzotikus úti célok esetén rendkívül fontos, hanem akkor is, ha európai, vagy belföldi nyaralást tervezünk.

Az emberek többsége csak a külföldi utazásai kapcsán gondol az utasbiztosítás megkötésére, pedig az elmúlt időszakban a belföldi turizmusban tapasztalható fellendülés megnövelte az igényt a belföldi utazásokra is érvényes utasbiztosítások iránt. A biztosítók termékei eltérhetnek egymástól, így nem mindegyik utasbiztosítás vonatkozik a magyarországi nyaralásokra, ezért belföldi úti cél esetén, mielőtt kiválasztjuk a számunkra megfelelő konstrukciót, mindenképpen ellenőrizzük, hogy a biztosítás a belföldi utazásokra is vonatkozik-e.



Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az utasbiztosítás abban segít, hogy ha a biztosítottat baleset, váratlan megbetegedés éri, esetleg lopás vagy rablás áldozata lesz, akkor a biztosító az ebből eredő kárát megtérítí.

Nagyon fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy a piacon elérhető utasbiztosítások között jelentős eltérések vannak. Különböző összeghatárig térítenek mentési, vagy kórházi ellátási költségeket, vagy nem ugyanolyan segítségnyújtási szolgáltatást nyújtanak az asszisztencia keretében. Szintén lényeges kérdés, hogy utólag fizetik-e a felmerült költségeket, vagy azonnal helyettünk is állják a számlát, és az sem lényegtelen szempont, hogy milyen segítséget kaphatunk egy autós utazás során elszenvedett balesetet követően.

Fontos látnunk, hogy a biztosító a szerződésünkben és a részét képező biztosítási feltételekben szereplő biztosítási események és kizárási okok fényében fizet kártérítést. Így fordulhat elő az az eset, hogy a biztosított legnagyobb meglepetésére a biztosító elutasítja a kárigényét.

Mondják, az ördög a részletekben rejlik, és különösen igaz ez a biztosításokra. Ne spóroljuk meg azt a maximum fél órát, amíg átnézzük a részletszabályokat, mert egy jónak tűnő csomagról is kiderülhet, hogy számos életszerűnek tűnő kockázatot kizárnak, vagy olyan szolgáltatási összegeket tartalmaznak, amelyek jóval elmaradnak a káreseménnyel kapcsolatban reálisan felmerülő költségektől.

Szerződéskötés előtt gondoljuk át, kérdezzünk rá, vagy nézzünk utána az interneten, hogy

- a magunkkal vitt vagyontárgyakra van-e fedezet?

- a célországban mekkorák a betegellátási, baleseti költségek és milyen egészségügyi ellátási szint az, amelyet elvárnánk külföldön is (EU-n belül jó, ha van, de nem elég az EU egészségbiztosítási kártya!)

- milyen szabadidős tevékenységeket fogunk végezni, és azokra kiterjed-e a biztosítás (kerékpározás, vízi sportok, sziklamászás, siklóernyőzés, stb.)

- milyen esetekre nem terjed ki, illetve mikor zárja ki a biztosító a helytállását?

Repülős utak esetén a sztornó-biztosítás megléte is fontos, illetve a poggyászunkat érő károk esetére is érdemes biztosítani magunkat. A legtöbb biztosítónál már elérhető olyan ajánlat is, amely figyelemmel van a koronavírusra is.

A szerződés megkötése előtt járjunk utána annak is, hogy gépjármű asszisztencia szolgáltatást tartalmaz-e a biztosítás! Egy ilyen szerencsétlen helyzetben a biztosító intézheti a lerobbant autónk mentését és szervizelését, valamint a költségek részét vagy akár az egészét is átvállalhatja.

Ezek ismeretében döntsünk arról, hogy a számos eltérő szolgáltatás közül elég-e egy kevesebb kockázatot felölelő, alacsonyabb díjú biztosítást megkötni, vagy a több szolgáltatást és magasabb fedezetet nyújtó módozatot érdemes választanunk.

Biztosításokkal kapcsolatos további, és egyéb pénzügyi témájú kérdéseik esetén díjmentes segítséget kérhetnek a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőitől!





Elérhetőségek:

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6., földszint (a Munkaügyi Központ ügyfélterében)

Telefon: +36 70 243 2840 (ügyfélfogadási időben!) // E-mail: [email protected] // Web: www.penzugyifogyaszto.hu



Ügyfélfogadás:

HÉTFŐ: 8:00-14:00 // KEDD: 10:00-16:00 // CSÜTÖRTÖK: 10:30-16:30

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.