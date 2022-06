Az extra nap részeként a plazmaadóknak plusz ezer forint kifizetést biztosítottak, azon felül, hogy június 7-től egészen június 11-ig aranyeső héttel várták a segítő szándékú embereket, amikor is 10 ezer forint alapjuttatásban részesült mindenki plazmaadást követően. Az extra napon napi nyeremény volt, egy 20 ezer forint értékű Gyulai Várfürdőbe szóló ajándékutalványt sorsoltak ki, azon plazmaadók között, akik az extra napon látogattak el a békéscsabai Plazma Centerbe. Az extra nap végeztével 150 ezer forintot sikerült felajánlani a Békéscsabai Mentőalapítvány számára. A plazmaadók ismételten a jó ügy mellé álltak, és hozzájárultak a Békéscsabai Mentőalapítvány munkásságához.

A Békéscsabai Mentőalapítvány több mint 10 éve alakult. Elsődleges célja az volt, hogy a mentéstechnikai eszközöket, valamint a dolgozóknak a mindennapi létét bent a mentőállomáson megkönnyítsék. A mentőalapítvány célkitűzése a mentőautók fejlesztése, amit az Országos Mentő Szolgálat esetleg nem tud megadni vagy egy kis pluszt ad arra, hogy a betegeket elláthassuk színvonalasabban ennek a fejlesztése, a mentőautók fejlesztése, illetve a bajtársaknak a tanulmányait is próbáljuk kicsit támogatni. A segítség az mindig nagyon fontos azt gondolom, akár tárgyi, akár pénzbeli juttatásról van szó. Az, hogy a köztudatban van a mentőalapítvány és Békéscsabán belül is egyre többen támogatnak minket az nagyon melengeti a szívünket, ez nekünk nagyon jól esik és nagyon hálásak is vagyunk ezért - emelte ki Ledzényi János a Békéscsabai Mentőalapítvány alelnöke.

Június 27-én tartotta második extra napját a békéscsabai Plazma Center, ezen a napon ismételten plusz ezer forinttal emelték a plazmaadók számára a jutattást valamint limonádéval, hűsítő finomsággal, napi nyereménnyel és plazma lottóval várták az extra napra látogatókat. A LemonDay extra napon a Kreatív Formák Alapítványt támogatta a Plazma Center. 140 ezer forint adományt sikerült felajánlani az alapítvány számára.

Az alapítvány szegedi központtal működik ezen kívül Kecskeméten és Békéscsabán van még szolgáltatópont, tehát három megyét ölel fel a az alapítvány szolgáltatása, munkássága. A békéscsabai szolgáltatópont teljeskörű elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújt. Az alapítvány, pszichológust, szociális munkást, biztosít ügyfeleinek, de informatikai oktatást, brei oktatást, látástréninget tart, segít a közlekedésben, a mindennapi tevékenységekben. Az alapítvány munkatársai az élet teljes területén próbálnak segítséget nyújtani azon vakok és gyengén látok számára, akik időközben elvesztették látásukat, annak érdekében, hogy az önállóan tudjanak élni az ügyfelek. Az élet minden területén igyekszünk segítséget nyújtani például a hivatalos ügyintézésekben, de sokan vannak, akik egyedül élnek és még a család sem tud segítségükre lenni, ekkor tudunk mi nagy segítség lenni. Ügyfeleinket az eszköz használatban segítjük, hogy megismerjék az a lehetőségeiket, milyen hangalapú eszközök és szolgáltatások állnak rendelkezésükre, informatikusunk segíti őket az okos eszközök és telefonok megismerésében és használatában. Fontos kiemelnem, hogy az elemi rehabilitáció igénybevétele ingyenes, pályázati forrásból működünk ez az, ami lehetőséget ad arra, hogy minden gyengén látó, alig látó, illetve vak ügyfél igénybe vegye a szolgáltatásainkat. Nagyon szeretnénk, ha minél szélesebb körben ismertebb lenne a munkánk, sajnos még nem igazán vagyunk benne a köztudatban, továbbá megjegyezném, hogy nem csak az ügyfelek, hanem a családtagok is megkereshetnek minket és segítséget, információt kérhetnek. Nem egyszerű a mindennapi élet egy látássérültté vált felnőttnek, sem neki, sem a családnak. 16 éves kortól lehet igénybe venni a szolgáltatásainkat. Ez a támogatás, amelyet a Plazma Centertől kaptunk egy olyan lehetőség és segítség, amely rendkívüli és nagyon hálásak is vagyunk érte. A kollégákkal egyeztetve arra jutottunk, hogy a támogatásból informatikai eszközöket, nagyítókat, színszűrős szemüvegeket szeretnénk vásárolni, amit oda tudunk adni az ügyfeleknek kipróbálni - tájékoztatott Krenné Fitor Margit a Kreatív Formák Alapítvány békéscsabai szolgáltató pontjának irodavezetője.

A békéscsabai Plazma Center júniusban sem hagyta akciók és kedvezmények nélkül a plazmaadóit, hét hősök napjával várták a hónapban a segítő szándékú plazmaadókat, amikor is plusz ezer forint juttatásban részesítették az adott napokon a plazmaadókat. Június hónapban minden szerdán, tematikus kaszinó nap várta a plazmaadókat, ezen apropóból szerencsekerékkel és roulette nyereményjátékokkal készültek. A hónap nagy durranás az aranyeső hét volt, amely június 7-től egészen június 11-ig tartott, ezen időszak alatt az alapjuttatást 10 ezer forintra emelték, így azok, akik ekkor látogattak plazmát adni a békéscsabai centerbe 10 ezer forint kifizetésről indultak.

Júliusban is számos akcióval és meglepetéssel készülnek a centrum dolgozói, többek közt tovább folytatódik a Lépj szintet akció, mely részeként hónapról-hónapra növelhetik a plazmaadók kifizetésüket, ehhez csak annyit kell tenniük, hogy minimum négyszer adnak plazmát egy hónapban. A Hősök napi akcióról sem kell lemondaniuk a plazmaadóknak, ugyanis júliusban is lesznek olyan napok, amikor emelt juttatás jár plazmaadást követően, valamint a tematikus Kaszinó nap is minden szerdán várja az érdeklődőket. Érdemes nyomon követni az akciókat a Plazma Center facebook Plazma Center Békéscsaba | Facebook, valamint weboldalán a www.plazmacenter.hu/akciok oldalon ugyanis ott első kézből értesülhetnek az érdeklődők a frissebbnél, frissebb kedvezményekről, játékokról. Azok, akik még nem plazmaadók, de szeretnének segíteni a rászoruló betegeken és ez által részt venni az akciókban és nyereményjátékokban, valamint betöltötték már a 18. életévüket, jelentkezhetnek alkalmassági vizsgálatra, amely egy 40 percet vesz igénybe. Ők egy előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás után részt vehetnek egy alkalmassági vizsgálaton, amihez csak személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges. A vizsgálaton még plazmaadás nem történik, csak egy egészségügyi állapotfelmérés.

Az időpontokat a Foglalás | Plazma Center oldalon lehet lefoglalni.