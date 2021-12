– Voltak érkezők, ám akadt, aki vissza is ment az egyesületéhez. A Békéscsaba UFC-től Szabó Bence került hozzánk, ám porcsérülése miatt csak most tudja újra felépíteni magát, míg a Szentesről érkező Homoki Lóránt csuklóműtéten esett át – beszélt a változásokról Balog Zsolt. Mint mondja, azért is szeretnének feljebb lépni, mert az a bajnokság erősebb, nem csak két-három igazán kiélezett mérkőzést vívnak, hanem mindegyiken meg kell izzadni. – A tél folyamán szeretnének erősíteni, ám ez nem lesz egyszerű, hiszen a környéken nincs sok olyan 2007-es születésű játékos, aki komoly erősítést jelenthetne.