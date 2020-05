Így hazudott a baloldali média a koronavírus-törvényről

Manipulatív szalagcímek, valótlanságokkal teli írások, így nézett ki a hazai baloldali média működése az elmúlt két hónapban. A Hvg-től a Magyar Narancson át a 444-ig mindegyik mindent megtett azért, hogy a nemzetközi közvélemény torz képet kapjon Magyarországról és a magyar parlament által elfogadott koronavírus-törvényről. Ahogy a baloldali politikusok, ők sem kértek bocsánatot a hazugságokért – mutat rá az Origo.

Bár a kormány korábban többször egyértelművé tette, hogy amint a járványügyi helyzet megengedi, visszaadja a koronavírus-törvénnyel ráruházott különleges felhatalmazást, a baloldalt ez nem érdekelte, és a brüsszeli elittel versenyben diktatúrázta Magyarországot – írja összefoglaló cikkében az Origo hírportál. A kommunikációs-politikai hadjáratban jelentős szerepet vállalt a magyar baloldali média, tudatosan torz képet festve „a magyarországi helyzetről” a nemzetközi közvélemény előtt. Mint ismert, a kormány bejelentette, hogy május végén visszaadja a veszélyhelyzeti felhatalmazást. A bocsánatkérés azonban nemcsak az ellenzéki politikusoktól, hanem az ellenzéki médiától is elmaradt.

HVG

„Aki ezt megszavazza, az nem ellenzék, és arra nem szavazunk” – egy nappal a javaslat gyorsított eljárását tárgyaló parlamenti ülésnap előtt ezzel próbált irányt mutatni Szauer Péter lapja. A cikkben nem kellett sokat olvasnia a baloldali szavazóknak az iránymutatásért:

„A parlamentnek benyújtott törvényjavaslat értelmében holnap korlátlan hatalommal ruházzák fel a miniszterelnököt, és előre meg nem határozott időre bevezetik a rendeleti kormányzást, klasszikus kifejezéssel: a diktatúrát”

– volt olvasható az írás első sorában.

A szerző azt is megmagyarázta, hogy a járvány elleni védekezést elősegítő javaslat megszavazásával miért lesz diktatúra Magyarországon. „Az így létrejövő berendezkedést nem azért hívjuk diktatúrának, mert orbánfóbiások lennénk, hanem azért, mert ez a hivatalos szótári elnevezése annak a rendszernek, amelyben a kormány a népszuverenitás legfőbb intézményétől (országgyűlés) függetlenül, az alkotmányos garanciák kiiktatásával hozhat a polgárok jogait korlátozó döntéseket” – írta, már ekkor sem zavartatva magát attól, hogy ez nem volt igaz.

Nemcsak az egysíkú publicisztikák, hanem a hírcikkek is napi 24 órában terjesztették a baloldali propagandát:

Koronavírus-autokrácia lett Magyarország a The Washington Post szerzője szerint

Orbán Viktor felhatalmazási törvénye jobban visszaüthet, mint gondolta

Tizenhárom EU-ország kéri a magyar felhatalmazási törvény vizsgálatát

Orbánnak üzent az amerikai külügy a felhatalmazási törvény miatt

Index

Még a jogszabálytervezet gyorsított eljárásrendben való tárgyalását megelőzően az Index felületet biztosított ahhoz, hogy a baloldal szellemi holdudvarához sorolható politikusok, közéleti szereplők és szervezetek forráskritika nélkül közölhessék véleményüket. Vagyis pártlappá vált az Index: többek között Hadházy Ákos, Fekete-Győr András és Soros György szervezetei – az Amnesty International, a Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért – is propagandacikket publikálhattak.

A Momentum elnöke arról írt, hogy „a demokrácia nem lehet karanténban”, Hadházy „Az alkotmányos puccs nem állítja meg a járványt” című cikkében azt taglalta, hogy „a kormány jelenleg is visszaél egy különleges felhatalmazással, a fideszes polgármesterek meg a teljhatalmukkal”. (Mint kiderült, a valóságban Karácsony Gergely, Niedermüller Péter és a többi baloldali városvezető hozott egy személyben a koronavírus-járványhoz nem kapcsolódó döntéseket.)

444

Soros György blogja is számtalan cikkben foglalkozott a koronavírus-törvénnyel, ezek mindegyike negatív kontextusban tálalta olvasóinak a koronavírus-törvény körüli történéseket. Jól példázza ezt az „Egy mondat arról, mi mindent vitt ma végbe Magyarország kormánya” című, meglehetősen szűkszavú írás, amelyben az újság alkalmazottja azt írta, hogy a „hétfőn megszavazott felhatalmazási törvény miatt az elmúlt 24 órában is azzal volt tele a világsajtó, de még ez a népszerű amerikai tévéshow is, hogy Magyarországon megszűnt a demokrácia”.

Címadásaik is erősen részrehajlók voltak, azt sugallva, hogy itt létrejött a diktatúra. „Hatszor kérdezték meg Varga Judittól, hogy miért nincs határideje a kormány rendkívüli felhatalmazásának” – írták, de azt már persze nem tették hozzá, hogy Varga Judit hatszor válaszolta meg a kérdést.

24

„A törvénytervezet nem jelenti a diktatúra bevezetését, lehetőséget biztosít a kormánynak a járvány elleni hatékony védekezésre, de olyan hatalmat is a kezébe ad, ami gonosz lépések megtételét is lehetővé teszi kevesebb kontroll mellett, és fenyegető lehet a munkájukat végző újságírókra” – bár a 24 szerkesztőségi álláspontja szerint, amellyel talán egyedül volt a baloldali médiamezőnyben, nem alakult ki diktatúra az országban, lesújtóan értékelte a kialakult helyzetet a hatalom által „fenyegetett újságírók” miatt. Az más kérdés, hogy hajuk szála sem görbült, akadály nélkül gyárthatták a lejárató anyagokat, egyedül Lomnici Zoltán alkotmányjogász ellen tettek feljelentést Soros György magyarországi emberei, és csupán ellene indult (azóta lezárt) nyomozás.

Magyar Narancs

Soros György hetilapja sem akart kimaradni a diktatúrát kiáltó médiahadsereg mesterkélt dühöngéséből.

A gyorsított menetrendről szóló szavazás napjára időzített véleménycikkében Janisch Attila filmrendező egyenesen úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor a javaslat elfogadásával próbálja meg a hatalmat korlátlan időre „bezsebelni”. Még azt is megállapította, hogy azért tesz ilyet a kormányfő, mert 2022-re készül. Célja „a vírusharcban könnyen megingó hatalom mentése, törvényi erejű bebetonozása” – írta.

„Hiszen a törvénnyel kvázi időhatár nélkül kap a miniszterelnök lehetőséget a rendeleti kormányzásra, azaz a járvány miatt indokolt vészhelyzet és rendkívüli állapot korlátlan idejű meghosszabbítására, amely nem csupán aggályos a magyar demokrácia romokban lévő maradékára nézve, de lényegében nyitott kapu a totális diktatúra felé”

– ezt már egy másik, az „Orbán egyértelműsítette, hogy az országnak semmi szüksége az ellenzékre” című publicisztikájában írta Janisch, aki ezúttal is totális diktatúrát vizionált a koronavírus-törvény kapcsán.

Népszava

A szocialista párt első számú támogatójaként ismert Népszava leginkább az erős szalagcímekben bízott, félretéve a hír és a vélemény szétválasztásának elvét. Csak néhány nap terméke: