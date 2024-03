A portálnak több forrás is arról mesélt, hogy Magyar Péter a szereplési vágyát a közösségi médiában élte ki, Éva szerint a legszomorúbb az volt, hogy a most az ellenzéki politikai pályába belevágó Magyar felől folyamatos nyomást érzékeltek Varga Juditra, ezzel együtt pedig a miniszter csapatára is.

„Gyakran érzeték magukat a kollégák kellemetlenül Magyar miatt. Olyan is megtörtént, hogy magáról válogatott képeket egy rendezvény során és nyomást helyezett a miniszterre, hogy olyan fotókat tegyen ki, amelyeken szerinte saját maga jól néz ki” – fogalmazott Éva, majd úgy folytatta, közvetlen munkatársként számos hivatalos rendezvényen jelen voltak a miniszterrel, ahol a férje is vele volt. Az ilyen alkalmak során gyakran előfordult, hogy a miniszterről előnytelen, míg a Magyarról előnyös képek mentek ki, természetesen Magyar nyomására. A miniszter forrásunk szerint ezeket a gerillaakciókat azért hagyta, mert meg akarta kímélni önmagát és a stábját is Magyar Péter hisztijétől, ami több mint kellemetlen volt mindenki számára.

Láttam miniszter asszonyon, hogy feszélyezve érzi magát a férje viselkedése miatt és egyszerűbbnek érezte, ha ráhagy dolgokat, hogy elkerüljön egy nagyobb hisztériát és a kollégáival szembeni további atrocitásokat

– mondta.

Le kellett a külföldi utat mondani miatta

Éva arról is beszélt a Mandinernek, hogy előfordult egyszer az is, hogy egy teljesen leszervezett, hivatalos külföldi utat kellett lemondani az utolsó pillanatban. Ez az esemény már a válásukhoz közeli időpontban volt. Minden kollégának össze volt készítve a csomagja, másnap hajnalban mentünk volna a reptérre, az utolsó pillanatban, késő este kellett lemondani a hivatalos programot, mert annyira rossz állapotban volt az otthoni dolgok miatt Varga Judit.

Ő egyébként ekkor teljes erőbedobással dolgozott az igazságügyi csomag mielőbbi letárgyalása érdekében. Ebben az időszakban ezért mindennapos volt a néhány órás alvásidő, valamint a hatalmas téttel járó, idegen nyelvű interjúk és megbeszélések sora. Mindezt olyan lelkiállapotban csinálta végig a főnököm, hogy a hivatalos programok közötti szünetben nem egyszer láttam sírni Péter miatt

– fogalmazott Éva, aki szerint a pár válása nemcsak a korábbi minisztert, de a csapatát is megviselte.