Németországban az elégedetlenség odáig fajult, hogy a helyi termelők már trágyával árasztják el az utcákat. És bár a megmozdulások közvetlen kiváltó okai az újonnan bejelentett megszorítások voltak, Hortay Olivér szerint az elégedetlenség gyökerei mélyebbre nyúlnak.

A Zöldek régóta páriának tekintik a mezőgazdasági ágazatot, mert az – szerintük – a klímaváltozás egyik fő felelőse. Azóta pedig, hogy a párt bekerült a koalíciós kormányba, a barátságtalan megszólalások és a gazdák működését ellehetetlenítő törvényjavaslatok megszaporodtak. Maga a mezőgazdasági miniszter is a Zöldektől érkezik. Abszurd, de a török származású, vegetáriánus politikus több ízben utalt rá, hogy nincs túl jó véleménnyel azokról a gazdákról – elsősorban hústermelőkről – akiket elvileg képviselnie kellene

– emlékeztetett a Századvég üzletágvezetője, aki arról is beszélt, hogy az energiaválság a német mezőgazdaságot is megütötte, a német kormány az olcsó ukrán élelmiszerek behozatali dömpingjéhez is hozzájárult, amivel az európai piacon felborította a versenyt.