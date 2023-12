Cikkünk frissül!

Ukrán katonák a New York Timesnak: „öngyilkos támadásokra” küldenek minket

Az ukrán tengerészgyalogosok szerint „öngyilkosság” és „pazarlás” a Dnyeper folyó keleti partján, a Herszon régióban zajló hadműveletek folytatása a rendkívül nehéz körülmények és a védelmi erők súlyos veszteségei miatt – írja a The New York Times az eseményekben részt vevő tengerészgyalogosok beszámolójára hivatkozva.

Az ukrán katonák állítólag azért is minősítették brutálisnak és hiábavalónak az offenzívát, mert csapataik vereséget szenvedtek a folyónál még azelőtt, hogy átértek volna a túlpartra.

Az ukrán 22. gépesített dandár egyik katonája egy tüzérségi lövedékekkel teli ládát mutat a kelet-ukrajnai Bahmut település közelében húzódó frontvonalnál 2023. december 7-én

Fotó: Maria Senovilla / Forrás: MTI/EPA

Akiknek pedig sikerült átérni a bal partra, nem tudták hová beásni magukat. Több katona és tengerészgyalogos beszélt újságírókkal, aggodalmukat kifejezve a súlyos veszteségek és amiatt, hogy szerintük a tisztviselők túlságosan optimista jelentéseket adtak ki az offenzíva előrehaladásáról – olvasható a cikkben.

Az ukrán haditudósító a katonák kimerültségére panaszkodott

Jelentősebb sikerekről egyik fél sem számolhat be az elmúlt hónapokban az orosz-ukrán háborúban, az ellenoffenzíva sem hozott áttörést, mondta el egy ukrán katonai tudósító, Csapljenko. Az ukrán katonák fáradtságáról, kimerültségéről is beszélt. Azt is elmondta, hogy a Nyugattól kapott harci eszköz támogatás sem elégséges, hogy több a harckocsi, mint a hozzájuk való felszerelés. Ezenkívül hiányoztak a légvédelmi rendszerek és a repülőgépek, helikopterek. Arra is utalt, hogy nem biztos, hogy minden szükséges feltétele adott volt az ellenoffenzívához, de egyes NATO országok belehajszolták az ukránokat ebbe.

Két nő megsérült a Herszon elleni támadásban

Olekszandr Prokudin, Herson kormányzója szerint egy 78 éves nő robbanás okozta sérüléseket, egy 63 éves nő pedig töréseket és zúzódásokat szenvedett, miután Oroszország helyi idő szerint szombaton 12:50 körül támadást indított Herszon ellen. Mindkét sebesültet kórházba szállították.

A támadás következtében több lakóépület is jelentősen megrongálódott.

Több mint tízezren érkeztek Ukrajnából szombaton

Magyarország területére 2023. december 16-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 6311 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4047 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 41 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

