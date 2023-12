Cikkünk frissül!

Nemzetközi Vöröskereszt elnöke: a gázai háború a nemzetközi közösség erkölcsi kudarca

A gázai háború a nemzetközi közösség erkölcsi kudarca – jelentette ki kedden Mirjana Spoljaric Egger, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) elnöke.

Erkölcsi kudarcról beszélek, mert minden egyes nap, amíg ez tart, egy újabb olyan nap, amelyen a nemzetközi közösség nem képes véget vetni ilyen mértékű szenvedésnek, és mindennek nemzedékekre lesznek hatásai nem csak a Gázai övezetben

– húzta alá Spoljaric Egger tárgyalásokat és tűzszünetet sürgetve a radikális iszlamista Hamász és Izrael között.

A konfliktus szereplői ugyan beleegyeztek egy egyhetes átmeneti tűzszünetbe, amelynek során a szélsőségesek által elhurcolt túszok közül 110 kiszabadulhatott cserébe 240 palesztin fiatalért és nőért, akik addig izraeli őrizetben voltak. Az ICRC ugyan kulcsszerepet játszott a fogolycserében, a segélyszervezetet mégis bírálatok érték izraeli oldalról, hogy nem tett többet a többi túsz szabadon engedése, illetve orvosi ellátása érdekében. A közösségi médiában olyan bejegyzések is voltak, amelyek egyfajta taxiszolgáltatáshoz hasonlították a segélyszervezetet, amely a palesztin térségből kihozta a túszokat.

Mirjana Spoljaric Egger a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke

Fotó: Xinhua via AFP

Spoljaric Egger elfogadhatatlannak és botrányosnak nevezte a hasonlatot, mondván, „az ember nem megy egyszerűen oda, hogy felvegye és kihozza a túszokat” a Gázai övezetből.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a múlt héten jelezte, hogy újabb tárgyalások folynak a Hamász őrizetében maradt túszok szabadon engedéséről.

Az ICRC elnöke ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága mindkét oldallal tartja a kapcsolatot, és amint egyezségre jutnak, kész azt végrehajtani.

Ami világos, hogy az ellenségeskedések jelenlegi szintjén az érdemi humanitárius segítségnyújtás rendkívül nehéz, ha nem lehetetlen

– tette hozzá.

Legkevesebb 95 ezer gázai épületben keletkeztek részleges vagy helyrehozhatatlan károk

A háború kezdete óta legkevesebb 95 ezer épület rongálódott vagy semmisült meg a Gázai övezetben, de a valós szám elérheti a 120 ezret is – derült ki a Decentralized Damage Mapping Group (DDMG) amerikai kutatócsoport kedden ismertetett elemzéséből.

Izraeli támadások elől elmenekült palesztin civilek szükségsátraknál a Gázai övezet déli részén Izrael által kijelölt Muvaszi menekülttáborban 2023. december 18-án

Fotó: Fatima Sbair / Forrás: MTI/AP

Az amerikai szakemberek az övezetről készült – szabadon hozzáférhető – műholdas felvételek és radarképek elemzése alapján arra jutottak, hogy a Gázai övezet északi részén található épületek 60-72 százaléka szenvedett károkat vagy semmisült meg teljes egészében.

Az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynöksége (UNRWA) arról számolt be, hogy a helyi infrastruktúra 60 százalékában keletkeztek részleges vagy helyrehozhatatlan károk.

A mintegy 2,3 milliós Gázai övezet lakóinak több mint 90 százaléka volt kénytelen elmenekülni a harcok elől.

„Példátlan és megdöbbentő mértékű az a pusztítás és kényszerű elüldöztetés, amely szemünk előtt bontakozik ki” – közölte az UNRWA az X közösségi platformon.

Tizenhárman meghaltak a dzsabáliai menekülttábort ért izraeli csapásban

Legalább 13 palesztin meghalt és 75 másik megsebesült a Gázai övezet északi részén lévő Dzsabalja menekülttábort ért izraeli csapásban kedden – közölte a Hamász által ellenőrzött terület egészségügyi minisztériumának szóvivője.

Illusztráció/Izraeli támadások elől elmenekült palesztin civilek szükségsátraknál a Gázai övezet déli részén Izrael által kijelölt Muvaszi menekülttáborban 2023. december 18-án

Fotó: Fatima Sbair / Forrás: MTI/AP

Az 1,4 négyzetkilométeres dzsabaliai a legnagyobb a nyolc gázai menekülttábor közül, és mintegy 116 ezer regisztrált menekültnek ad otthont, akik közül sokan élelmiszerekre, gyógyszerekre és egyéb segélyekre szorulnak.

Megszólaltak a szirénák Izraelben

Kedden Tel-Avivban megszólaltak a légiriadót jelző szirénák; a Hamász közölte, hogy rakétákat lőtt ki a város felé.

Az incidensnek nem voltak áldozatai.

A gázai kórházakban uralkodó súlyos állapotokra hívta fel a figyelmet több ENSZ-szervezet

A palesztin területen működő gázai kórházakban uralkodó állapotokkal kapcsolatban fejezte ki mély aggodalmát több ENSZ-szervezet kedden, köztük az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).

Felháborító, hogy a kórházakban amputációból felépülő gyerekeket aztán megölik éppen ugyanezekben a kórházakban

– szögezte le genfi sajtótájékoztatóján az UNICEF szóvivője, James Elder, hozzátéve, hogy az övezet legnagyobb működő kórházát, a Hán-Júniszban található Nasszer Kórházat kétszer is ágyúzták az utóbbi 48 órában. Az egyik támadás a kórház szülészeti osztályát érte, ennek során egy kislány is életét vesztette, akin nem sokkal előtte hajtottak végre amputációt.

Az ilyen támadások ismét rávilágítanak arra, hogy a Gázai övezet a világ legveszélyesebb helye a gyerekek számára. Erről mindennap meggyőződhetünk

– tette hozzá Elder, hangsúlyozva: a gázai gyerekek nincsenek biztonságban sem a kórházakban, sem pedig az úgynevezett „védett területeken”, melyeket az izraeli hadsereg jelölt ki.

A falon ütött lyukakat nézi a személyzet az izraeli légicsapásban találatot kapott Nászer Kórházban, a Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Júnisz városban 2023. december 17-én

Fotó: Mohammed Dahman / Forrás: MTI/AP

Elmondta, hogy már több mint 100 ezer hasmenéses megbetegedésről tudni a gyerekeknél, 150 ezer szenved súlyos légzőszervi megbetegedésben, kiemelve, hogy az élelmiszerhiány miatt ezek a betegségek halálosak is lehetnek.

Margaret Harris, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője szintén felfoghatatlannak nevezte a gázai kórházakban uralkodó állapotokat és azt mondta, sok sebesült már nem fájdalomcsillapítóért, hanem csak vízért könyörög.

Hihetetlen, hogy a világ tűri ezt

– fogalmazott.

Alec Baldwin palesztin-párti tüntetőkkel üvöltözött (videó)

Alec Baldwin váratlanul felbukkant Manhattanben egy Palesztina melletti tüntetésen, ahol aztán heves szóváltásba keveredett az egyik demonstrálóval. Hogy pontosan mi okozta a nézeteltérést, illetve mi lehetett a vita tárgya, az nem derül ki a videóból, mindenesetre a színészt a New York-i rendőrség munkatársai kísérték el a helyszínről, mielőtt elmérgesedett volna a helyzet – adta hírül a Mandiner.

Többször hallani, hogy a színész azt mondja a férfinak, hogy buta kérdéseket tesz fel neki, egyes információk szerint ugyanakkor az lehetett a kiindulási alap, hogy a tüntetők azzal vádolták őt, hogy Izraelt támogatja.

A felvétel alább tekinthető meg:

Zsidók elleni terrorista tevékenységgel vádoltak meg egy fiatalt

„Zsidók elleni terrorista tevékenységgel”, robbanóanyagok birtoklásával és „használatuk szándékával” vádoltak meg egy ottawai fiatalt a kanadai hatóságok hétfőn.

A szombaton őrizetbe vett fiatalkorú vádlott - akinek személyazonosságáról a kora miatt nem közölnek többet - az ügyben októberben kapcsolatba került másokkal is Kanadában és az Egyesült Államokban.

Őrizetbe vételekor robbanóanyag készítéséhez használható anyagokat találtak nála, így acetont, oxidálószert és fém golyóscsapágyakat. Ezeket a vádhatóság szerint „életveszélyeztetés” szándékával birtokolta.

A gyanúsított letartóztatásakor a kanadai szövetségi rendőrség azt is közölte, hogy az országban „az erőszakos szélsőségesség és az internet terrorista célokra való felhasználásának aggasztó tendenciáját figyelték meg, különösen a fiatalok körében”. Június óta öt fiatalkorút tartóztattak le terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények miatt – tették hozzá.

Megdöbbenéssel értesültem az ottawai zsidó közösség ellen tervezett támadás részleteiről

– közölte Mark Sutcliffe, a kanadai főváros polgármestere szombaton az X közösségi oldalon.

Az Izraeli és Zsidó Ügyek Központja nevű, a Kanada-szerte működő zsidó szervezeteket képviselő érdekvédelmi szervezet a maga részéről az X-en azt közölte, hogy hálás, hogy a hatóságoknak sikerült „meghiúsítaniuk a fenyegetést, és senki sem sebesült meg”.

Novemberben két montreali zsidó iskolát is lövések értek, az egyiket kétszer is, de sebesülés nem történt. Gyújtópalackot dobtak egy zsinagógára és egy zsidó közösségi házra is.

Torontóban a rendőrség a rasszista bűncselekmények számának ugrásszerű növekedéséről számolt be november végén.

Az izraeli hadsereg újabb Hamász-alagutakat keres a Gázai övezetben

Az izraeli hadsereg újabb, a Hamász palesztin iszlamista szervezet építette alagutakat keres a Gázai övezetben – jelentette a Walla hírportál katonai beszámolókra hivatkozva kedden.

A közlések szerint a hadsereg tovább mélyíti szárazföldi hadműveletét a Hamász ellenőrizte Gázai övezet déli részén, ahol információi szerint jelentős föld alatti alagútrendszerek vannak, melyekben a palesztin szélsőséges szervezet október 7-i terrortámadását megszervező vezetők is bujkálnak. Úgy értesültek, hogy ott rejtőzködhet a Hamász gázai főnöke, Haníje Szinuár is, és túszokat is találhatnak a járatrendszer feltárásával az izraeli katonák, ahogy az övezet északi részén történt.

Izraeli katonák a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei által használt alagút bejáratánál, a Gázai övezet északi részén fekvő Bét-Hanúnban, az erezi határátkelőhely közelében 2023. december 17-én

Fotó: Atef Szafadi / Forrás: MTI/EPA

A katonai közlések szerint fokozatosan újabb területekre terjed ki a szárazföldi manőver a Gázai övezet déli részén, megpróbálják elfoglalni a Hamász ottani katonai irányítóközpontjait.

Az izraeli hadsereg továbbra is osztogat szórólapokat is, melyeken felszólítják a palesztinokat, hogy költözzenek a harcok idejére Hán-Júnisztól nyugatra és délre, hogy megelőzzék és minimalizálják a civilek bántódását.

Az övezet déli részéről származó videofelvételek hatalmas pusztítást mutatnak az ott feltárt középkori, mameluk kori építészeti maradványokban, Hán-Júnisz jelentős turisztikai látványosságában.

Az izraeli hadsereg kedd reggel nyilvánosságra hozta egy 31 és egy 24 éves katona nevét, akik hétfőn elestek a Gázai övezet északi részén folyó harcokban.

Közvélemény-kutatás: a francia muszlimok közel fele szimpatizál a Hamásszal

A The Algemeiner által leközölt friss közvélemény-kutatás szerint a francia muzulmánok majdnem fele úgy véli, hogy az október 7-i Hamász-pogrom „az elnyomás elleni ellenállás aktusa” volt, míg majdnem minden ötödik kifejezte együttérzését az atrocitások iránt – derült ki a francia vezető közvélemény-kutató, az Ifop hétfőn közzétett új felméréséből.

A felmérés összehasonlította a francia muzulmánok álláspontját az izraeli-palesztin konfliktusról a francia lakosság általános véleményével, jelentős különbségeket tárva fel a Hamász megítélésében.

Arra a kérdésre, hogy jelenleg együttérzékenek-e a Hamásszal, a válaszadók 19 százaléka válaszolt igennel, míg az általános népesség körében erre mindössze három százalék felelt igennel.

A palesztinok mellett tüntetnek Párizsban 2023. október 22-én

Fotó: Christophe Petit Tesson / Forrás: MTI/EPA

A muszlim válaszadók többsége, 56 százaléka azt mondta, hogy nem támogatja de nem is ellenzi a Hamászt, további 25 százalékuk pedig elutasította. A lakosság körében az emberek 54 százaléka nyilvánította ki ellenszenvét a Hamász iránt, míg további 43 százalékuk a kérdésben semleges álláspontot foglalt el.

Amikor arra kérték őket, hogy jellemezzék a Hamász atrocitásait, a muszlim válaszadók 45 százaléka „gyarmatosítással szembeni ellenállásnak” minősítette őket azokat. További 26 százalékuk nevezete „háborús bűnnek” az október 7-i atrocitásokat, további 29 százalék pedig „terrorcselekményeknek”, ami többé-kevésbé egyenlő megoszlást jelez a megkérdezett muszlimok között.

A Mandiner teljes cikke ITT olvasható el.

Izrael-ellenes tüntetők rémisztegetik a Mikulásra váró gyerekeket (videó)

Izrael-ellenes és palesztinbarát tüntetések zavarják meg a karácsonyi nagybevásárlást tartókat Kanada-szerte, akik ráadásul a gyerekeket is megrémisztik, akik sorbanállnak, hogy a Mikulás ölébe ülve elmondják, hogy mit szeretnének kérni karácsonyra.

Egy ottawai bevásárlóközpontban a tüntetők kiabáltak és doboltak, a nagy hangzavartól megijedt gyerekekre pedig csupán ennyit reagáltak a szülőnek:

Ha az önök gyerekei félnek, képzeljék el, mit érezhetnek a palesztin gyerekek.

Az egyik felvételen az is látszik, hogy a Mikulás legalább annyira megdöbbent a tüntetőkön, mint a térdére ültetett kisbaba. Az aktivisták azt skandálták, hogy „Jézus palesztin volt”, hívja fel rá a figyelmet a Rebel News hírportál.

A V4NA teljes cikke ITT olvasható el.

Újabb katonákat vesztett az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg közölte, hogy két katonát vesztettek hétfőn a Gázai övezetben zajló harcokban. Mindkét katona tartalékos volt. Két másik katona megsebesült.

Rajtaütés a gázai kórházon

Izraeli csapásokról számoltak be a Gázai övezetben az éjszaka folyamán, ami újabb palesztin halálos áldozatokhoz vezetett. Orvosi források az Al Jazeerának elmondták, hogy az izraeli erők rajtaütöttek a gázai al-Ahli kórházon.

Koalíció a Vörös-tengeri támadások ellen

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter bejelentése szerint több ország közösen fog járőrözni a Vörös-tengeren, hogy kivédjék a houthi támadásokat. A kezdeményezésben Bahrein, Kanada, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Kanada, Norvégia, a Seychelle-szigetek, Spanyolország és az Egyesült Királyság vesz részt - írta az al Jazeera.

Ez történt hétfőn: