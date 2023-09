Ezért tartják ezen a héten a Safety Dayst is, amelynek részeként szerdán épp a passzív biztonsági eszközök, azaz a biztonsági öv és a gyerekülés használatát fogják kiemelten ellenőrizni – ismertette Óberling József. Hozzátette, a Biztonság Hete rendezvényeinek célja az is, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket is tanítsák.

Erdős Mihály, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke elmondta, hogy a 2017-ben indult rendezvényhez mostanra több mint 20 társadalmi szervezet kapcsolódott, és a Biztonság Hete határokon túlnyúló kezdeményezéssé vált, mert Ausztriában, Szlovéniában és Bulgáriában is tartanak a magyarhoz hasonló rendezvényt, amelyen játékos stílusban próbálják megszólítani a gyerekeket.