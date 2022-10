Quinn a Demokrata Párt egyik bennfentesének számít, Al Gore alelnök kabinetfőnök-helyetteseként ténykedett, de Joe Biden vezető kommunikációs és gazdaságpolitikai tanácsadójaként is dolgozott. Ezeken túl vezető pozíciót töltött be a Demokrata Párt több elnöki kampányában, egyebek mellett feltűnt Bill Clinton oldalán is.