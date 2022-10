– Útmutatással, tetteikkel – életükben és halálukban is – Mária országát szolgálták. Prófétaként vezették a magyar német, és gyakran a politikai vezetők helyett is vezették országunkat. Mindszenty József ilyen volt. Nem akármilyen vezetőnk volt ő – hangsúlyozta a kormányfő, emlékeztetve, hogy a bíboros 56-ban is mutatta a magyaroknak az utat, amit soha nem fogunk elfelejteni.

Akkor is kiállt hazánk szabadságáért, amikor nyilasok törtek rá, és akkor is, amikor a kommunisták letartóztatták, megkínozták és fogságba vetették.

– A magyarok tudták, a forradalom közepén is szükségük van lelki támaszra. Ezért szabadították ki Mindszentyt a kommunisták börtönéből – mondta. Hozzátette, ő nevezte először nevén a gyermeket. Nem felkelésről, hanem szabadságharcról beszélt. Jól látta az eseményeket, és tudta, mit kell tennünk.