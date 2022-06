Az ország elért eredményeinek megvédésében részt kell vennie mindenkinek, aki csak tud, így a pártoknak és a frakcióknak is – indokolta az országgyűlési törvény, valamint a házszabály módosítását az egyik előterjesztő, a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté elmondta, a szomszédos államban háború zajlik, amelynek hatására háborús infláció és energiaválság alakult ki, ezektől a magyar embereket meg kell védeni.

A politikus elmondta, ha nem lenne háború, akkor is kialakulna egy méltánytalan helyzet, mert a jelenlegi szabályok szerint a bal- és a jobboldal is 3-3 milliárd forinttal többe kerülne.

Hozzátette: a mostani törvényjavaslat 3 milliárd forintot vonna el a baloldali pártoktól és 2 milliárd forintot a jobboldali pártoktól.

Az elvonás mértékét azzal indokolta, hogy a frakciók támogatásának a választói akaraton kell nyugodnia.

A matek az matek, a baloldali pártok négy év alatt elveszítettek 800 ezer szavazót

– fogalmazott, úgy folytatva, ezért nem elfogadható, hogy aki ennyi szavazót veszít, többe kerüljön.

Kocsis Máté azt mondta, eddig is az volt, hogy egy ellenzéki képviselő 1,6-szor többe került, mint egy kormánypárti képviselő a frakciótámogatásokat nézve. A törvényjavaslat elfogadása után is több adóforint fog az ellenzéki képviselőkhöz kerülni fejenként, de az arány csökken – magyarázta.

A kormánypárti képviselő szólt arról is, hogy „picit joggal való visszaélés illata van”, hogy a Gyurcsány-lista hat frakciót alakított a parlamentben, bár azt a kampányban is elmondták, hogy így lesz. Kitért arra, hogy jelenlegi tudásuk szerint a hat baloldali pártból négy be sem jutna a parlamentben és csak a DK, valamint a Momentum tudna frakciót alakítani. Ehhez képest még kétszer annyi párt akar részesülni a parlamenti mandátumszerzésből származó előnyökből – jegyezte meg.

Kocsis Máté ismertetése szerint a működési kerete valamennyi parlamenti frakciónak csökken és a támogatások számítási módja jobban tükrözi a választáson való részvétel formáját. Kifejtette: a frakciónak ezentúl nem járna külön támogatás, csak a közös lista kapna támogatását, mert a választóknak nem volt módjuk pártokra szavazni, sem a Fidesz–KDNP, sem a baloldali pártok esetében.

Szerinte így a választók akarata is jobban érvényesül, mivel az a közös lista mandátumszerzésére és nem egyes frakció létrejöttére irányult.

Kocsis Máté elmondta, változik a képviselőcsoportok alkalmazotti létszámkeretére vonatkozó szabály is:

a jövőben a közös listán bejutott pártok esetében az együttesen megszerzett mandátumok száma alapján kell a listát a megfelelő sávba sorolni, az aszerint járó alkalmazotti szám mandátumarányosan oszlik meg a frakciók között.

Közölte, ellenzéki javaslatra került bele a törvénycsomagba, hogy a képviselőcsoportok a működési keretük egy részéről lemondhatnak a saját pártjuk javára. Emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-járvány idején ideiglenesen már bevezették ezt a szabályt.

Kitért arra is, hogy megteremtik az átjárás lehetőségét azon pártok frakciói között, amelyek közös listán indultak.

A másik előterjesztő, Hargitai János (KDNP) azt mondta, céljuk tovább erősíteni az uniós integrációt a vagyonnyilatkozattételi szabályok egységesítésével. Az új nyilatkozatban a képviselőknek a jövedelmükről és az érdekeltségeikről kell számot adniuk, míg a vagyonról nem – közölte, megjegyezve: a hozzátartozóknak nem kell nyilatkozatot tenni.

A változó szabályok között említette az ajándék elfogadását, a jövőben a képviselő megbízatásával összefüggésben tartózkodik ajándék elfogadásától, az udvariassági ajándékok bizonyos értékhatárig elfogadhatók.

Hozzátette: eddig az összeférhetetlenség alá eső tevékenységet be kellett jelenteni, de nem volt nyilvános, ezt követően a vagyonnyilatkozatban kell beszámolni erről.

Hargitai János azt mondta, a vagyonnyilatkozat hasonlóan egyszerű lesz, mint az európai parlamenti (EP-) képviselőké, tájékoztatást kell abban adni arról, milyen jövedelme van a képviselőnek, milyen gazdasági érdekeltségei vannak. Arról is nyilatkozni kell, képviselőnek megválasztása előtt három évvel milyen érdekeltségei voltak – mondta.

Szólt arról is, hogy a magyar törvények sokkal szigorúbb szabályokat határoznak meg a képviselőknek az összeférhetetlenség esetére, mint az EP-szabályok.

Elmondta, a képviselő eskütétele után nyilatkozik vagyonáról, utána folyamatosan karban kell tartania azt. Hozzátette: az új rendszer szerint a képviselőknek augusztus 5-ig kell nyilatkozniuk.

Államtitkár: a kormány egyetért a javaslat céljaival

Répássy Róbert államtitkár elmondta: a kormány nem szokott állást foglalni, amikor az Országgyűlés saját magára vonatkozó törvényjavaslatot tárgyal. Ugyanakkor jelezte, hogy a kabinet a törvényjavaslat céljaival egyetért, ezért arra biztatja a képviselőket, hogy szavazzák meg.

Borítóképünkön Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd