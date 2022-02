Az Origo információi szerint – amit Hadházy Ákos és azóta Horváth Csaba saját Facebook-oldalán is megerősített – ma a polgármester otthonában, a zuglói önkormányzatnál és parkolási társaságánál is házkutatást tartottak.

Hadházy Ákos azonnal a kormánypártokra kezdett mutogatni, de itt egyértelműen egy belső baloldali leszámolásról lehet szó, amelynek Hadházy erősen részese, ugyanis korábban is többször írt már erről az ügyről, és mindenki ismeri a Tóth Csabával, illetve a zuglói önkormányzattal szemben fennálló konfliktusát.

Azt, hogy Tóth Csabának is köze lehet az ügyhöz, megerősíti, hogy a portál információi szerint a Központi Nyomozó Főügyészség tartotta a házkutatást, márpedig ők abban az esetben nyomoznak, ha mentelmi joggal rendelkező személy érintett. Horváth Csabának nincs mentelmi joga – de mivel nála is volt házkutatás, ő is az ügy gyanúsítottja lehet –, Tóth Csabának MSZP-s országgyűlési képviselőként van.

Facebook-bejegyzésében Horváth Csaba elismerte a házkutatást, és megerősítette, hogy az ügyészség nyomoz. Az ügynek sok érdekessége van.

A fővárosi parkolási botrányokról Hadházy Ákos és a 444 is gyakran írt a közelmúltban, az országgyűlési képviselő rendszeresen bennfentes információkra hivatkozott. Egyelőre nehéz megmondani, hogy pontosan milyen ügyben szálltak ki a nyomozók a XIV. kerületbe, ugyanakkor az ottani belső baloldali konfliktusnak ez már nem az első felvonása.

Köztudott, hogy Hadházy Ákos és Tóth Csaba kiélezett küzdelemre készült az előválasztás során,

mely végül Tóth visszalépése miatt elmaradt. A baloldali villongások azonban itt nem értek véget, a szereplők hol magánéleti botrányokat, hol pedig gazdasági visszaéléseket kiáltva támadták egymást.

A mostani házkutatás feltehetően összefüggésben lehet azzal, hogy Hadházy már több alkalommal írt egy pártokon átnyúló parkolási mutyiról, amiről mai elmondása szerint már korábban is tudta, hogy a baloldali szereplők is érintettek lehetnek.

A témában megjelent cikkekben és videós beszámolókban már 2010-et megelőzően szóba került annak a Fuzik Zsoltnak a neve, aki még a BKV vezéreként, a Demszky Gábor által vezetett fővárosi mutyik egyik vezéralakja volt. Fuzikot 2009-ben gyanúsították meg először, és a bonyolult korrupciós hálózat feltárására azóta sem került teljesen sor. Vélhetően a mostani nyomozati cselekményekre is ezzel összefüggésben kerülhet sor.