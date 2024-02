Slágermeccsel indul a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntője. A tavalyi ezüstérmes Internazionale és a 2014-ben, valamint 2016-ban is döntős Atlético Madrid rangadója mellett kedden este a holland PSV Eindhoven és a német Borussia Dortmund is pályára lép. A milánói mérkőzésnek a temesvári születésű Kovács István lesz a játékvezetője.

A romániai magyar bíró, Kovács István a most futó idényben hetedszer kap szerepet a legrangosabb európai kupasorozatban

Fotó: Koen van Weel / Forrás: MTI/EPA/Pool

Bár a Bajnokok Ligája őszi szakaszában az Atlético Madrid végzett csoportelsőként, míg az Internazionale négyese második helyezettjeként szerzett jogot a nyolcaddöntős szereplésre, a keddi találkozó előtt mégis inkább az Inter számít esélyesnek. Mindkét csapat veretlenül tudta le a BL-csoportkört, de a bajnokságban más a helyzet: az Inter az olasz Serie A-ban szeptember óta nem talált legyőzőre, az Atlético Madrid az idén már kétszer is pont nélkül maradt.

Rég csapattársak

Az Inter megállíthatatlan az olasz bajnokságban, Simone Inzaghi csapata legutóbb az utolsó helyezett Salernitánát ütötte ki hazai pályán 4–0-ra – derült ki az Origó oldaláról. A milánói csapat úgy áll kilencpontos előnnyel a Serie A élén, hogy egy találkozóval kevesebbet játszott, mint közvetlen üldözője, a pillanatnyilag második helyezett Juventus. A két csapat edzője régi ismerősként üdvözölheti egymást majd a mérkőzésen: az olaszok edzője, Simone Inzaghi és a spanyolok mestere, Diego Simeone a Lazio együttesében szerepelt együtt 1999-től 2003-ig – írta meg a Magyar Nemzet.

Az Atlético nagyszerű csapat, amely évek óta magas szinten teljesít. Ahhoz, hogy megoldjuk a keddi feladatot, az igazi Interre lesz szükségünk

– jelentette ki a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón az Internazionale trénere, aki egykori csapattársáról is mondott pár kedves szót.

– Nagy öröm lesz Diego Simeonét kedden ellenfélként vendégül látni. Fantasztikus csapattárs volt, mindig is tudtam, hogy idővel nagyszerű edző lesz belőle. A mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot – árulta el Inzaghi. Az olasz klub szurkolói részéről is minden bizonnyal szívélyes fogadtatásban részesül majd Diego Simeone, aki játékosként 1996 és 1999 között szerepelt a milánói csapatban. A klub és az egykori argentin klasszis is kellemes emlékeket őrizhet a közös évekről, hiszen 1998-ban Simeone is tagja volt az UEFA-kupát nyert gárdának.

A Dortmund túlélte a halálcsoportot

Az Inter tehát szárnyal, az Atlético Madrid az utóbbi hetekben viszont összehozott néhány meglepő eredményt – írta meg a Magyar Nemzet. A Király Kupa elődöntőjében a madridiak otthon szenvedtek 1–0-s vereséget az Athletic Bilbaótól, majd február 11-én a La Ligában szintén egy góllal kaptak ki az Európa-ligában címvédő, de az idény nagy részében a spanyol élvonalban maradásért küzdő Sevilla vendégeként. Az Atlético így most negyedik, hátránya 11 pont a listavezető városi rivális Real Madrid mögött.