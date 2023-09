Akik autóbusszal érkeznek a mérkőzésre, azok a Reiner Frigyes park megállónál leszállva a Dózsa György úton keresztül közelíthetik meg a stadiont – írták. Ugyanakkor 16 és 22 óra között lezárják az autós forgalom előtt a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, a Verseny utcát és az Istvánmezei utat.

A mérkőzés vége után szintén lezárják az autós forgalom előtt 19:50 és 20:30 között a Stefánia utat a Thököly út és a Hungária körút között, valamint az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között – tartalmazza a közlemény. A közösségi közlekedést érintő változások megtalálhatóak a BKK honlapján.

Rossi nem tervez jelentős változtatásokat a kezdőben

Nem tervez jelentős változtatásokat a kezdőcsapatban a csehek elleni vasárnapi felkészülési mérkőzésen Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a telki edzőközpontban 2023. szeptember 9-én

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Az olasz szakember 59. születésnapján Telkiben, a nemzeti csapat edzőközpontjában tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy folyamatosan kapcsolatban van a klubokkal, amelyek ha elengedik a válogatottba a játékosokat, akkor onnantól kezdve a szakmai stáb döntése, hogy pályára lépnek-e vagy sem.

Megértem, hogy a szurkolókat érdekli, Szoboszlai Dominik játszik-e. A Liverpoolban négy meccsen lépett pályára úgy, hogy le sem cserélték, nem látom annak akadályát, hogy a válogatottban csapatkapitányként ne így legyen vele. Persze dönthetek másképp, de hangsúlyozom, a válogatottnál nincs olyan, hogy barátságos mérkőzés, mi egy csapatot építünk fel nemcsak a jelen, hanem a jövő számára is. Minden egyes alkalommal Magyarországot képviseljük, mindig igyekszünk a lehető leginkább versenyképes csapatot a pályára küldeni

- nyilatkozott Marco Rossi, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki felköszöntötte a születésnapja alkalmából. "Külön öröm, hogy ez a rengeteg üzenet a közösségi médiában nem egy meccs után érkezett, ez is kifejezi a magyarok szeretetét irányomba."

A tréner hozzátette, nem tervez jelentős változtatásokat az elmúlt időszakban pályára lépő kezdőcsapatban, azt el is árulta, hogy a kapuban ezúttal is Dibusz Dénes kezd majd. Marco Rossi megjegyezte: ahogyan Belgrádban Kata Mihály pályára küldésével tette, úgy elképzelhető, hogy a Puskás Arénában is avat majd újoncot, persze ennek "megvannak a feltételei".

A játékosokat a sajtótájékoztatón Lang Ádám képviselte, aki két nappal ezelőtt, Belgrádban a győztes gólt készítette elő Willi Orbán találata előtt. Az Omonia Nicosia védője elárulta, már pénteken felköszöntötték a szövetségi kapitányt, a csapat énekelt az olasz szakembernek és egy kis "magyaros tál" is az asztalra került.

A csehek elleni összecsapással kapcsolatban a futballista elmondta, ugyan felkészülési mérkőzésről van szó, de nem szeretnék megszakítani jó sorozatukat, ezért ugyanolyan komolyan és nagy elánnal készülnek a találkozóra, mint bármelyik másik tétmeccsre.

"Ahogyan évek óta mindig, nagyszerű a hangulat a csapatnál, persze a munkát ugyanúgy beletesszük, ez pedig az eredményekben meg is mutatkozik. Marco Rossi érkezése egy olyan pozitív mentalitást hozott a válogatotthoz, aminek köszönhetően elkezdtünk bízni magunkban, és egy olyan közösség alakult ki, ahol mindenki számíthat a másikra, hiszen lehet, hogy egy hiba után a következő pillanatban már az az ember segíthet a csapaton" - jellemezte a Rossi-érában kialakult hangulatot Lang Ádám.

A magyar válogatott féltávnál 10 ponttal vezeti Európa-bajnoki selejtezőcsoportját, vasárnap hazai pályán, a Puskás Arénában Csehországgal játszik felkészülési mérkőzést. A 18 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz - Lang, Orbán, Szalai A. - Fiola, Nagy Á., Styles, Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Ádám