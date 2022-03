Piros Zsombor két szettben kikapott pénteken Alex de Minaurtól, ezzel a hazaiak 1-0-ra vezetnek a Sydneyben zajló Ausztrália-Magyarország tenisz Davis Kupa-selejtezőn.

A világranglistán 240. magyar játékos ellenfele a 30. helyezett Alex de Minaur volt a 10 500 férőhelyes Ken Rosewall Arenában, ahol meglepetésre csak mintegy kétezer szurkoló várta a 28-szoros bajnok hazaiakat és a magyar válogatottat. Az ötmilliós metropoliszban egész héten esős-borús volt az időjárás, ám ez nem jelentett gondot, mivel a nyolcszoros Grand Slam-bajnokról elnevezett, oldalt nyitott aréna fix tetővel rendelkezik. A 87 éves legenda egyébként a csarnok első sorából figyelte az eseményeket.

A 22 éves Piros bátor játékkal kezdett, és nem látszott rajta közelmúltbeli hasfalhúzódása, illetve Covid-fertőzése: ellenfele bréklabdáinál sem remegett meg, és a hosszú labdameneteket is remekül bírta. A szett első és egyetlen brékje magyar szempontból a legrosszabbkor következett be, 5:6-nál Piros játszmalabdánál kettős hibát ütve, semmire elvesztette az adogatását, és ezzel a 44 perces szettet is.

A folytatásban az Australian Open 2017-es junior bajnoka összeszedte magát, és egy olyan szakasz után, amelyben 16 pontból csak kettő lett az övé, a meccs során először bréklabdákhoz jutott. A spanyol állampolgársággal is rendelkező De Minaur azonban hárította őket, miközben a párás körülmények miatt egy alkalommal szerva közben(!) kirepült az ütő a kezéből. A 23 éves rivális 3:1-nél ismét lépéselőnybe került, és mivel Piros nem tudott visszabrékelni, sőt, ismét elbukta az adogatását, 1 óra 25 perc elteltével az ausztrálok megszerezték a vezetést.

A folytatásban Fucsovics Márton (36.) csap össze Thanasi Kokkinakisszal (96.). Szombaton magyar idő szerint hajnali 3-kor a páros mérkőzéssel folytatódik a párharc, melyre Fucsovicsot és Marozsán Fábiánt jelölte Nagy Zoltán kapitány, míg a túloldalon Lleyton Hewitt a John Peers, Luke Saville kettősben bízik. A szombati egyéni mérkőzéseken Fucsovicsra De Minaur, míg Pirosra Kokkinakis vár.

A sydneyi csata győztese részt vehet a DK-döntő szeptemberi csoportküzdelmeiben – ahonnan a legjobbak a novemberi negyeddöntőbe kerülnek –, míg a vesztes szeptemberben osztályozót vív a világcsoportban maradásért.

A magyar csapat 1995-ben, emlékezetes küzdelemben, 3-2-re legyőzte az ausztrálokat a budapesti Kisstadionban, tavaly a torinói DK-döntőben viszont a rivális bizonyult jobbnak 2-1-re.

A sydneyi mérkőzéseket az m4sport.hu élőben közvetíti.

Eredmény:

Davis Kupa, selejtező:

Ausztrália-Magyarország 1-0 – állás az első egyes után

Alex de Minaur-Piros Zsombor 7:5, 6:2

később:

Thanasi Kokkinakis-Fucsovics Márton

szombaton:

John Peers, Luke Saville-Fucsovics Márton, Marozsán Fábián

Alex de Minaur-Fucsovics Márton

Thanasi Kokkinakis-Piros Zsombor

Borítóképünkön Piros Zsombor. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt