Az ERZSÉBET LIGET szépen parkosított környezetében található a VÁROS TERMÁLFÜRDŐJE , melynek értékes GYÓGYVIZE számos betegség gyógyítására alkalmas. A 2003-ban teljesen felújításra kerülő Liget Fürdő 62 Celsius-fokos vizét 1960-ban gyógyvízzé nyilvánította az Egészségügyi Minisztérium. A gyógyvíz orvosilag igazoltan jó hatású az idült reumatikus, köszvényes bántalmak, az isiász, az izom- és idegfájdalmak ellen.

Többek között a környéken több ezer hektáron több VADÁSZTÁRSASÁG is MŰKÖDIK.

Újabb vállalkozások és munkavállalóknak fontos információk:

Jelen pillanatban az itt élők megélhetését a fejlődő mezőgazdasági és egyéni vállalkozások biztosítják, de megtalálható a cipő és nyomdaipar, valamint számos egyéb területen így faiparban, élelmiszer feldolgozó iparban, kiskereskedelemben, számtalan szolgáltatásban is található vállalkozás.

Az országban, de EURÓPÁBAN is egyre RITKÁBBAN találunk olyan ÉRINTETLEN, sajátos hangulatú alföldi TÁJAT, HALAKKAL teli holtágakat,(16 holtág) olyan folyóparti ártereket, ahol országos, sőt NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ NÖVÉNY- és ÁLLATVILÁG található. A Hármas-Körös, valamint több mint kétezer hektáros hullámtere TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET! A festői partszakaszokkal, füzesekkel kísért holtágak FÜRDÉSRE, HORGÁSZATRA és VÍZI SPORTOKRA csábítják a látogatókat. A város híres a Körös Kajak Sportegyesület sportolóiról, edzőiről , hiszen nemzetközi szinten is, rendszeresen, nagyon komoly eredményekkel, így a pl. világbajnoki aranyéremmel térnek haza. De a ROMANTIKUS ÁRTÉRI ERDŐK, LIGETEK, VÍZPARTOK VALÓDI PIHENÉST is kínálnak mind AZ ITT ÉLŐKNEK mind a természetkedvelő turistáknak.”

