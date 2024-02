Kihasználatlanság miatt eladóvá vált Gyula város Szanazugi részén egy feltöltött úton megközelíthető 2021 évben felújításokon átesett, nagyon jó elrendezésű téliesített nyaraló. Az ingatlan kifogástalan állapotban van, ami az új tulajdonosát várja, hogy azt saját ízlésére formálja. A nyaralóban új elektromos hálózat került kialakításra, valamint egy új kémény is épült a központi részére, ezért a későbbiekben kialakított fűtésrendszere több variáció is kivitelezhető ( inverteres klíma, elektromos fűtőpanel, kandalló ).

Az ingatlan kialakítása hangulatos és ugyanakkor elegáns is lett a földszinten található tágas nappalinak és a 4 szobának köszönhetően. A fürdőszoba kialakítása is tükrözi az eleganciát és minőséget, ami köszönhető az akril kádnak, illetve az elegáns burkolatok használatának. A nyaraló építése során a belső tetőszigetelés mellé még külső hőszigeteléssel is ellátott.

Az ingatlan elosztása: A földszinti részen található egy nappali, előszoba, konyha, 2 szoba és fürdőszoba. Az emeleti részen pedig egy szép galéria rész és 2 szoba.

Az ingatlanhoz tartozik egy 810 m2-es teljesen körbekerített, rendezett udvar is.

Az ingatlan lakóterülete: 80 m2.

Az udvar összesen: 810 m2.

A terasz területe: 16 m2

A 2 db. erkély összesen: 19 m2

Amennyiben ez az elegáns, szép erdei környezetben lévő ingatlan felkeltette érdeklődését hívjon bizalommal

