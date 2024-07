Palotai Nándor Mezőberényen nevelkedett, ott is futballozott, tagja volt az egykori mezőberényi 1. Számú Általános Iskola miskolci országos diákolimpiai döntőbe jutott csapatának. Középiskolás korában Békéscsabán futballozott tovább, majd az érettségit követően Budapestre, egyetemi évei után pedig Veszprémbe került, ahol testnevelő tanárként közel két évtizeden át pallérozta a veszprémi utánpótlást a VFC USE keretein belül. A több csapattal és korosztállyal is eredményes edző 2022-ben igazolt át a VESC-hez, ahol a női futsalosokat irányította szakmai vezetőként. Emellett betöltötte az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság versenybizottságának elnöki tisztét is.