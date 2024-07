A fürdővárosi tekeklubtól kapott információ szerint nem indul az NB I.-es csapatbajnokság szeptemberben kezdődő 2024–25-ös idényében a Gyulai SE DIG-BUILD együttese. Az ok: többen is bejelentették, hogy nem vállalják a játékot, illetve egy csapattag megsérült, egy másik pedig más együttesben folytatja a karrierjét.

– Egyértelműen létszámhiány miatt nem tudunk elindulni sem az NB I.-es sem az NB II.-es csapatbajnokságban – mondta lapunk érdeklődésére Nyári Krisztofer, a Gyulai SE DIG-BUILD csapatvezetője. – Többeknél gyermek született, illetve gyermeket várnak a családba, s van, aki a civil életét építi.

Az is tény, hogy még a hazai mérkőzésekre is utazni kellett (az NB I.-es követelményeknek nem megfelelő fürdővárosi helyett évek óta a szegvári négysávos pályán fogadta ellenfeleit a gyulai csapat), és mivel szinte minden hétvégén bajnoki fordulót rendeztek, kevesebb idő jutott a civil életre, talán ebbe is fáradtak bele néhányan.

– Gyakorlatilag négyen maradtuk, ebből három felnőtt és egy ifjúsági korú játékos. Az idősebbek közül Baksa Imre, Makra György és jómagam, valamint az ifista Trucz Levente. Kisebb tornákon – ha tudunk – elindulunk, mivel ott elegendő négy főt kiállítani és ha úgy adódik, egyéni versenyeken fogunk még részt venni.

Tervezik, hogy klubalapító Gyarmati Sándorról elnevezett hagyományos gyulai versenyt augusztus elején megrendezik, de a pontos időpont még nem ismert, augusztus 1. és 10. között kerület rá sor és augusztus 24-én szintén megtartják a páros versenyt is. S hogy a tekét folytató játékosok számára azért a rendszeres játék is megmaradjon, a tavasszal a huszadik szezonját záró gyulai városi tekebajnokságban elindulnak, melynek küzdelmei a bajnokság szervezőinek tervei szerint szeptemberben kezdődnek meg.

– Azért nem adjuk fel, s ha minden úgy alakul, akkor jövőre az NB II-ben újrakezdjük – tette hozzá Nyári Krisztofer.

A Gyulai SE DIG-BUILD a 2023–24-es NB I.-es pontvadászatot a hatodik helyen zárta a Keleti csoportban. Története legjobb bajnoki szereplését a két évvel ezelőtt befejeződött bajnokságban érte el, amikor ezüstérmes lett, rá egy évre pedig majdnem megismételve a bravúrt, harmadik.