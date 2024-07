Mint arról ifjabb Bondár Attila sportigazgató beszámolt, legújabban Malkócs Marcell Milán csatlakozott az Ekker Attila által vezetett gárdához. A 24 esztendős játékos erőssége, hogy gyakorlatilag bármely csapatrészben bevethető, ennek megfelelően egy színes egyéniséget nyertek vele a fürdővárosiak, akik egyelőre a bőség zavarával küszködnek. Pillanatnyilag 25 játékos alkotja az eredetileg 22-23 tagúra kigondolt keretet.

Dajcs Ádám a megbízhatóságáról ismert védő. Fotó: Kiss Zoltán

A létszámot illetően egyelőre nem állnak ilyen jól a nagyszénásiak. A Vármegyei I. osztályú bajnokságban érdekelt kék-fehéreknél öt fogas már biztosan gazdát cserél az öltözőben, ami persze még változhat az átigazolási időszakban. Mint arról Radovics István elnök beszámolt, Márk Ádám Tibor Orosházára igazolt, Lugasi Martin, Szlovák Norbert és vélhetően Gazsi Balázs is Mezőhegyesen folytatja karrierjét, míg Sebők Milán a Jamina csapatát erősítheti ősztől. Az érkezési oldal is öt nevet tartalmaz. Tari Ferenc (22) és Liska Tamás János (26) Csabacsűdről tér haza, Szijjártó Gábor (19) Gádorosról teszi át a székhelyét, az orosházi nevelésű Bok Tibor (20) a másodosztályú Rákócziban pallérozódott, Papp Máté (22) viszont a szomszédvár első csapatának húzóembere volt, így joggal várnak sokat tőle a csapatnál.

Mivel az újoncok többsége védő, nem lennénk meglepődve azon, ha még hallanánk a szénásiakról az átigazolási időszakban.

Mint ahogyan a szomszédvári riválisról is van hír. A legutóbb várakozáson alul teljesítő orosháziaknál friss hír, hogy Dajcs Ádám náluk folytatja Gyuláról. A belső védő stabil tagja volt a bajnokcsapatnak, azonban az ottani változások őt is elérték, ezért kellett új klub után néznie. A 27 éves játékos az ötödik nyári új igazolása lesz az OMTK-nak, amely kilenc játékosától vált meg.