A sorozatverseny legutóbbi fordulóját egy olyan Bécs melletti pályán bonyolították le az elmúlt hétvégén, ahol még soha nem játszott. Otthonosan mozgott itt is, a bruttóversenyt ugyanis sikerült megnyernie.

Tar László koncentrál

Fotó: Fotó: archív/Tar László facebook oldala

– Ez egy sorozatverseny aminek szeretnék bekerülni a fináléjába. Erre meg is van az esély, még egy közepesen jó eredmény szükséges és ott is vagyok a szeptemberi megmérettetésen. A pálya – melyen életemben először játszottam – a Bécs melletti hegyekben van. Azt mondják nem könnyű, de ez sem zavart, meg az sem, hogy egy profit is megelőztem – mondta a viadal után Golfclub Lengenfeld versenyzője.